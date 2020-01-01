الحكومة توافق علي مد العمل ببرنامج مساندة المعارض الدولية والبعثات التجارية حتى 30/6/2020

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعة اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على طلب وزارة التجارة والصناعة بشأن مد العمل ببرنامج مساندة المعارض الدولية والبعثات التجارية، اعتبارًا من 1/1/2020 وحتى 30/6/2020.



