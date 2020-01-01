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أخبار البلد

الحكومة توافق علي مد العمل ببرنامج مساندة المعارض الدولية والبعثات التجارية حتى 30/6/2020

الأربعاء 01/يناير/2020 - 02:15 م
صدى البلد
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محمود مطاوع
وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعة اليوم برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء على طلب وزارة التجارة والصناعة بشأن مد العمل ببرنامج مساندة المعارض الدولية والبعثات التجارية، اعتبارًا من 1/1/2020 وحتى 30/6/2020.

على أن يُخصص له مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية صندوق تنمية الصادرات وفقًا للقواعد المعتمدة في هذا الشأن؛ للمشاركة في المعارض الخارجية، بالإضافة إلى تنظيم عدد من البعثات الترويجية والأسابيع التجارية وبعثات المشترين الأجانب، سعيًا للتوسع في عملية إدخال جيل جديد من صغار المصدرين إلى العملية التصديرية، وحفاظًا على مكانة الشركات المصرية بتلك المعارض الذي شغلته مصر خلال السنوات الماضية.
الحكومة توافق علي مد العمل ببرنامج مساندة المعارض الدولية والبعثات التجارية حتى 30/6/2020
الحكومة توافق علي مد العمل ببرنامج مساندة المعارض الدولية والبعثات التجارية حتى 30/6/2020
الحكومة توافق علي مد العمل ببرنامج مساندة المعارض الدولية والبعثات التجارية حتى 30/6/2020
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