أول تعليق من النواب على إلغاء نظام الممارسة واستبداله بالعدادات الكودية



فوافق مجلس الوزراء على إلغاء نظام «الممارسة» المعمول به في شركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لجميع المنشآت والمبانى التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية.



وقال النائب عماد سعد حمودة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن إلغاء نظام الممارسة، سوف يوفر الكثير على الدولة، حيث إن هناك عددا كبيرا من المخالفين يقومون باستخدام نظام الممارسة، وهذا الأمر نتج عنه زيادة في الاستهلاك وإهدار كبير لمعدلات الطاقة الكهربائية.



وأوضح رئيس لجنة الإسكان، بالبرلمان، أن تركيب العدادات الكودية سوف يسهم في أن يكون هناك توفير للاستهلاك، فضلًا عن التحصيل العدل من أصحاب هذه المباني، مشيرًا إلى أنه لن تكون هناك مشكلة في تطبيقه.



وكان مجلس الوزراء، قد وافق على إلغاء نظام «الممارسة» المعمول به في شركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لجميع المنشآت والمبانى التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين، وقيام الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.

أشاد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان، بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء باستبدال نظام "الممارسة"، بالعدادات الكودية.