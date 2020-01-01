AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

برلمان

أول تعليق من النواب على إلغاء نظام الممارسة واستبداله بالعدادات الكودية

الأربعاء 01/يناير/2020 - 05:11 م
صدى البلد
Advertisements
عبد الرحمن سرحان
أشاد النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان، بمجلس النواب، بقرار مجلس الوزراء باستبدال نظام "الممارسة"، بالعدادات الكودية.

فوافق مجلس الوزراء على إلغاء نظام «الممارسة» المعمول به في شركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لجميع المنشآت والمبانى التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية.

وقال النائب عماد سعد حمودة، في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، إن إلغاء نظام الممارسة، سوف يوفر الكثير على الدولة، حيث إن هناك عددا كبيرا من المخالفين يقومون باستخدام نظام الممارسة، وهذا الأمر نتج عنه زيادة في الاستهلاك وإهدار كبير لمعدلات الطاقة الكهربائية.

وأوضح رئيس لجنة الإسكان، بالبرلمان، أن تركيب العدادات الكودية سوف يسهم في أن يكون هناك توفير للاستهلاك، فضلًا عن التحصيل العدل من أصحاب هذه المباني، مشيرًا إلى أنه لن تكون هناك مشكلة في تطبيقه.

وكان مجلس الوزراء، قد وافق على إلغاء نظام «الممارسة» المعمول به في شركات توزيع الكهرباء المملوكة للدولة، واستبداله بنظام العدادات الكودية، من خلال إعادة تفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 886 لسنة 2016، والمعدل بالقرار رقم 231 لسنة 2017 بتركيب عدادات كودية مؤقتة لجميع المنشآت والمبانى التي تم توصيل التيار الكهربائي إليها بطريقة غير قانونية لحين تقنين هذه المنشآت والمبانى، أو تنفيذ الأحكام والقرارات الإدارية الصادرة بشأنها ودون أن يرتب ذلك أي حقوق قانونية للمخالفين، وقيام الدكتور محمد شاكر، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة بإصدار القواعد التنفيذية بناء على ذلك.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هدية الحكومة للشعب فى 2020..إلغاء الممارسة وتركيب عدادات كهرباء بالمباني المخالفة

ترشيحاتنا

حسن حمدي في ضيافة أحمد موسى «على مسئوليتي» عبر صدى البلد.. اليوم

توافد ممثلي عمومية اتحاد الكرة إلى اجتماع مرتضى منصور بالزمالك

شكراً على رجولتك | رسالة من ريهام سعيد لزوجها

ورم فى الرجلين وبنام ساعتين.. داليا البحيري: بعاني من دخولي المطبخ.. فيديو

نصف عارٍ | محمد رمضان يحقق رقما قياسيا بـ بُم بُم بسرعة الصاروخ

أمطار غزيرة ورياح شديدة وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس فى مصر من الخميس إلى السبت

AdvertisementS

سعر البنزين الجديد .. مصر تنتظر تسعيرا جديدا للمنتجات البترولية خلال أيام

أمطار غزيرة ورياح شديدة وبرودة.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس فى مصر من الخميس إلى السبت

أزمة جديدة تؤخر قيد كهربا بقائمة النادي الأهلي | تفاصيل

في عيد ميلادها ..تعرف على عمر ومؤهل دنيا سمير غانم

كنت بتوجع لما بشوفها.. داليا البحيرى تكشف تفاصيل مؤثرة لوفاة طفلتها.. فيديو

أندية الدوري الممتاز تتجاهل دعوة مرتضى منصور وتغيب عن اجتماع الجمعية العمومية

هدية الحكومة للشعب فى 2020..إلغاء الممارسة وتركيب عدادات كهرباء بالمباني المخالفة

ليس عبدالله السعيد.. تعرف على صفقة الزمالك الوحيدة في الميركاتو الشتوي

بـ البيجامة.. داليا البيحرى برفقة زوجها وابنته فى المنزل

اخبار الرياضة.. أزمة تؤخر قيد كهربا.. الخطيب على كرسي متحرك.. تحذير للاعبي الزمالك

بعد الأسعار الجديدة.. أرخص 5 سيارات زيرو في مصر 2020..صور

هتك عرض سيدة عامين بحجة فك وقف الحال.. السجن 10 سنوات للشيخ مصطفى لممارسته الدجل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب الموبايل.. شجار واعتداء بالضرب داخل صالة سينما | شاهد

خسارة الوزن وهشاشة العظام.. 6 فوائد صحية لـ لعبة الترامبولين

بـ حضن رومانسي | زوجة كريم فهمي تخطف الأنظار