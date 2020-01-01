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متولي علوان.. رحل وبقيت "إفيهاته" خالدة على مواقع التواصل الاجتماعي | تفاصيل

الأربعاء 01/يناير/2020 - 08:44 م
الفنان متولي علوان
الفنان متولي علوان
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كـريـم الـخـطـيـب
قدم برنامج «اليوم» فقرة خاصة عن الفنان الراحل متولي علوان صاحب أشهر مقولة في فيلم «جاءنا البيان التالي»، وهي «حسبي الله ونعم الوكيل».

وقال المخرج المسرحي إيهاب علوان، نجل الفنان الراحل متولي علوان، إن والده لديه جمل وافيهات كثيرة وأبرزها «حسبي الله ونعم الوكيل»، وذلك عندما سأله الفنان محمد هنيدي عن أمنياته وأحلامه في رأس السنة الميلادية.

وأضاف إيهاب علوان أنه حضر تصوير المشهد بين والده والفنان محمد هنيدي، الذي تم تصويره في ستوديو مصر، مشيرا إلى أن «حسبي الله ونعم الوكيل» أًصبحت من أشهر الإفيهات المنتشرة بين الشباب على مواقع التواصل الاجتماعي.

وأشار إلى أن الراحل متولي علوان من الفنانين المخلصين لعملهم كثيرا ويحب الفن ويخلص له، خاصة أنه يدرس الدور والشخصية جيدا حتى يقدم أفضل ما لديه في العمل الفني، لذلك الادوار والإفيهات التي كان يقولها تؤثر مع الجمهور.

وتابع إيهاب علوان متأثرا: "من ضمن الذكريات التي يتذكرها لوالده بعد وفاته، خاصة أنه كان بصحة جيدة، أنه أثناء نزوله لتصوير مشاهده في مسلسل «أدهم الشرقاوي» تلقى خبر وفاته وبعدها أبلغ الاسرة بالوفاة، وقاموا بتغسيله، وأحد العلماء طالب بتغسيله مرة أخرى خاصة أنه مر ليلة على الغسل الاول".

وشدد على أن والده شارك في فيلم «قاهر الزمن» وكان أول فيلم خيال علمي في مصر وحصل على العديد من الجوائر العالمية، مؤكدا أن الفيلم يضم العديد من النجوم منهم نور الشريف وخالد زكي وآثار الحكيم.
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