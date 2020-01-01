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أخبار البلد

وزير الزراعة يبحث مع رؤساء التعاونيات الزراعية تعميق دورها لخدمة الفلاح

الأربعاء 01/يناير/2020 - 10:02 م
السيد القصير
السيد القصير
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صدى البلد
بحث السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع رؤساء الجمعيات التعاونية الثلاث، سبل وآليات تفعيل وتعميق دور التعاونيات الزراعية في خدمة الفلاح المصري، لافتا إلى أن الوزارة تقدم كافة سبل الدعم للتعاونيات الزراعية، لعودتها إلى سابق عهدها.

جاء ذلك خلال اجتماع وزير الزراعة اليوم مع مجدي الشراكي رئيس الجمعية التعاونية العامة للإصلاح الزراعي، وعبدالفتاح سراج رئيس الجمعية التعاونية العامة لاستصلاح الأراضي، وعلي عودة رئيس الجمعية العامة للتعاون الزراعي، وذلك بحضور المهندس مصطفى الصياد نائب وزير الزراعة للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، والدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات الزراعية.

وأكد "القصير" خلال الاجتماع أهمية العمل على ربط الجمعيات الزراعية بالفلاح المصري، وذلك من خلال الخدمات التي يتم تقديمها له، وعلى رأسها الإرشاد الزراعي، وكذلك مستلزمات الانتاج الزراعي ومدخلاته، كالأسمدة، والمبيدات الموثوق بها، والتقاوي المحسنة، ومكافحة الآفات الزراعية، بحيث تكون الجمعية مصدر ثقة للفلاح المصري، والداعم الأساسي له في سبيل زيادة إنتاجيته وتحسين دخله.

وأشار إلى أهمية أن يكون للجمعيات التعاونية الزراعية دور في تسويق المحاصيل الزراعية، لحماية الفلاح من الاستغلال.
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