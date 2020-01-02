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رياضة

يغرد وحيدا.. رضا عبد العال: الفوز على الأهلي بمثابة بطولة دوري

الخميس 02/يناير/2020 - 05:10 ص
رضا عبد العال
رضا عبد العال
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ياسمين تيسير
أشاد رضا عبد العال، نجم الأهلي والزمالك السابق، المدير الفني لفريق بلدية المحلة، بـ رينيه فايلر، المدير الفني لفريق الأهلي؛ خاصة عقب الفوز أمام مصر المقاصة بهدفين مقابل لا شيء.

وأكد رضا عبد العال، في تصريحات عبر قناته الرسمية عبر "يوتيوب"، أن فايلر أصبح يغرد منفردًا بالأهلي بين فرق الدوري الممتاز، مشددًا على أن فرق الدوري لن تستطيع إيقاف قطار الأهلي.

وأضاف رضا عبدالعال، أن "فايلر" أصبح بإمكانه اللعب بأى لاعب داخل الفريق وتحقيق الفوز وتقديم أداء جيد.

ووجه رضا عبد العال، رسالة لـ فايلر بأهمية التعاقد مع رأس حربة جيد في فترة الانتقالات الشتوية، مؤكدًا أن مروان محسن لا يستطيع ترجمة أي كرة تصل إليه لهدف.

وأضاف أن "وليد أزارو أيضًا ليس باللاعب المميز الذي يمكنه قيادة هجوم الأهلي"، موضحًا أن مركز رأس الحربة أصبح في خطر في يد الثنائي مروان وأزارو.

وتابع أن أي فريق يواجه الأهلي الفترة المقبلة تصيبه لعنة الأهلي، مشددا على أنه في حال فوز أي فريق أمام الأهلي ستكون بمثابة لقب بطولة الدوري.

وأشاد رضا عبدالعال بـ محمد مجدي قفشة واليو ديانج نجمي الأهلي.

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