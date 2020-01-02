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فن

أخبار الفن.. نبيل الحلفاوي: صوت بهاء سلطان حشد مناصريه للضغط من أجل عودته.. إليسا صحفية.. وهنيدي يشيد بـ الفلوس

الخميس 02/يناير/2020 - 07:05 ص
بهاء سلطان
بهاء سلطان
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هاني حسين
نشر "صدى البلد"، في الساعات الماضية، مجموعة من الأخبار الفنية الهامة وفيما يلي أبرزها:

نبيل الحلفاوي: صوت بهاء سلطان حشد مناصريه للضغط من أجل عودته
علق الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، على أزمة الفنان بهاء سلطان مع المنتج نصر محروس بتغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".

وكتب نبيل الحلفاوي "صوت وإمكانيات بهاء سلطان حشدت مناصري الفن الحقيقي للضغط من أجل عودته للساحة من خلال هاشتاج ⁧‫#لا_لاحتكار_بهاء_سلطان‬⁩ (مع اعتراضي على الشتائم التي وردت فيه)".

إليسا تكشف عن تفاصيل تجربتها الصحفية الجديدة
نشرت الفنانة اللبنانية إليسا، مقطع فيديو عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، أثناء المشاركة في إعداد وتحرير عدد جديد من مجلة "النهار" اللبنانية.

بعد هاشتاج التعاطف مع بهاء سلطان.. الجمهور يهاجم محمد رمضان وحمو بيكا
تصدر الفنان بهاء سلطان، لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، عبر هاشتاج "لا لاحتكار صوت بهاء سلطان"؛ بعد إطلاق إسعاد يونس مبادرة صلح بينه والمنتج نصر محروس.

هنيدي يشيد بـ فيلم الفلوس.. والسقا يرد: قلبك مات وبتدخل السينما من غيري
أشاد الفنان محمد هنيدي، بفيلم "الفلوس" للنجم تامر حسني بعد مشاهدته بأحد السينمات.

وغرد محمد هنيدي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "‏مبروك فيلم الفلوس تامر حسني مجتهد جدًا جدًا بجد براڤو‎#فيلم_الفلوس".
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