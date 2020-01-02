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فن

نبيل الحلفاوي: صوت بهاء سلطان حشد مناصريه للضغط من أجل عودته

الخميس 02/يناير/2020 - 01:44 ص
نبيل الحلفاوي
نبيل الحلفاوي
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شروق ابراهيم
علق الفنان الكبير نبيل الحلفاوي، على أزمة الفنان بهاء سلطان مع المنتج نصر محروس بتغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر".

وكتب نبيل الحلفاوي "صوت وإمكانيات بهاء سلطان حشدت مناصري الفن الحقيقي للضغط من أجل عودته للساحة من خلال هاشتاج ⁧‫#لا_لاحتكار_بهاء_سلطان‬⁩ (مع اعتراضي على الشتائم التي وردت فيه)".

تصدر الفنان بهاء سلطان مؤشر البحث "جوجل" في الساعات الأخيرة بعد استضافته ببرنامج "صاحبة السعادة" الذي تقدمه الفنانة إسعاد يونس.

ووجهت "إسعاد" رسالة للمنتج نصر محروس عبر برنامجها، قائلة "يا نصر إنت حبيبي وعارف أنا بحبك وبعشقك قد إيه، إنت أخويا وعشرة سنين طويلة.. أنا نفسى نفك الاشتباك ده بقى.. خلاص كبرنا، يمكن اللي جاي مش قد اللي راح، عشان كده أنا أرجوك إننا نقعد سوا ومستعدة آجي وأبوس على دماغك.. إننا نصفى الأمور بينك وبين بهاء سلطان".

بدأت الأزمة في عام 2014 بسبب عدم طرح ألبوم "سيجارة" لخلاف بهاء سلطان ونصر محروس وامتدت الأزمة إلى المحكمة وذلك في عام 2015.

وقام المنتج نصر محروس برفع دعوى قضائية ضد بهاء سلطان يطالب فيها بدفع الشرط الجزائي وقيمته 1.5 مليون دولار أمريكي بينما قام بهاء سلطان برفع دعوى قضائية ضد المنتج نصر محروس لتستمر الأزمة بين الطرفين دون حكم قضائي حتي الآن.
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