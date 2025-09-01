قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعلى قيمة 1000 جنيه ومنصة لحجز وحدات بديلة.. أخبار سارة من الإسكان بشأن الإيجار القديم
الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36
ألمانيا.. الوضع الإنساني في غزة مأساوي.. يجب انتهاء الحرب فورًا
شقة فيصل.. السنيورة والملك أمام النيابة يتهمة تصوير أفلام إب.احية
تهديد حقيقي للصحة.. تحذير عاجل من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية
طارق يحيى يتساءل: هل فيريرا مفروض عليه استبعاد لاعيبة بعينهم
«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025
الرئيس الصيني: شانجهاي ستلعب دورا أكبر في تعزيز الوحدة لقوة الجنوب العالمي
الاحتلال يواصل الغارات.. واغتيال أبو عبيدة يثير التساؤلات| محلل يوضح
فتح أسواق جديدة في مصر أمام اليابان لاستثمارات حيوية
أسعار الفراخ اليوم الإثنين أول سبتمبر.. كيلو البانيه بكام؟
وزير الطيران يبحث مع سفيرة الدومينيكان تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
ألمانيا.. الوضع الإنساني في غزة مأساوي.. يجب انتهاء الحرب فورًا

قال وزير الخارجية الألماني أن الوضع الإنساني في غزة مأساوي ويبعث على القلق العميق ويجب أن تنتهي هذه الحرب فورا فيما قال الدفاع المدني في غزة أن البنى التحتية التي يتعمد الاحتلال تدميرها في قطاع غزة تحتاج لسنوات طويلة لإعادة بنائها.

قال ممثل الحكومة الألمانية لحقوق الإنسان والمساعدات الإنسانية يوم الاثنين، إنه يتعين على إسرائيل تحسين الظروف الإنسانية في غزة "على الفور"، وذلك قبل رحلة إلى إسرائيل والأراضي الفلسطينية.

حتى وقت قريب، حظيت إسرائيل بدعم واسع النطاق عبر مختلف أطياف الساحة السياسية في ألمانيا، لكن نبرة المستشار فريدريش ميرز تجاه إسرائيل ازدادت حدة مع تدهور الوضع الإنساني المزري في غزة.

في الشهر الماضي، أعلنت الأمم المتحدة رسميا المجاعة في غزة، بعد أن حذر تقرير مدعوم من الأمم المتحدة من أن 500 ألف شخص يواجهون ظروفا "كارثية" في المنطقة التي مزقتها الحرب.

قال المبعوث لارس كاستيلوتشي، وهو عضو في البرلمان عن الحزب الديمقراطي الاجتماعي الذي يحكم مع المحافظين بزعامة ميرز: "يتعين على الحكومة الإسرائيلية تحسين الوضع الإنساني في غزة على الفور، بشكل شامل ومستدام، ووفقا للمبادئ الإنسانية والقانون الدولي".

وأدان المعاناة "التي لا يمكن قياسها" التي يعيشها المدنيون، وخاصة الأطفال، المحاصرون في الصراع والذين "لا يتحملون الذنب ولا المسؤولية".

أضاف أن المساعدات الإنسانية الألمانية لغزة "زادت عدة مرات"، لكنها "لا معنى لها" طالما أنها لا تصل إلى المحتاجين.

وفي حين أكد شتاينماير على "المسؤولية الخاصة" التي تتحملها ألمانيا تجاه أمن إسرائيل ودعا إلى "الإفراج الفوري" عن الرهائن المحتجزين لدى حماس، فقد شدد أيضا على ضرورة وقف إطلاق النار ودعا إلى "حل الدولتين".

