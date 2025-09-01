وزير النفط الهندي: لا نستفيد من الواردات النفطية الروسية

قال وزير النفط الهندي هارديب سينج بوري لصحيفة "هندو" اليوم الاثنين، إن الهند لا "تستفيد" من واردات النفط الروسية وإن مشترياتها ساعدت في استقرار الأسواق مع منع الأسعار من الارتفاع إلى ما يصل إلى 200 دولار للبرميل.

استهدفت الولايات المتحدة الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، حيث فرض الرئيس دونالد ترامب رسوما جمركية على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة لتقليل شراء البلاد للنفط الخام.

اتهم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الهند بالتربح من خلال استيراد النفط الروسي بأسعار أقل ثم إعادة بيع الوقود المكرر بأسعار أعلى.

وصرح بيتر نافارو، المستشار التجاري للبيت الأبيض، بأن المشتريات الهندية تُموّل حرب موسكو في أوكرانيا.

كتب بوري وزير النفط الهندي في الصحيفة: "يزعم بعض النقاد أن الهند أصبحت "مغسلة" للنفط الروسي. وهذا أبعد ما يكون عن الحقيقة".

وتأتي تعليقات بوري في الوقت الذي يلتقي فيه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الصين في قمة إقليمية.