استمرار فتح باب التسجيل في مبادرتي براعم وأشبال مصر الرقمية لطلاب المدارس
مدبولي: هناك جهود مصرية مكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة
طبيب امتياز يكشف كواليس الإعتداء عليه بمشرط داخل مستشفى سيد جلال الجامعي
مدبولي: نرفض النهج الأحادي في إدارة المجاري المائية والأنهار العابرة للحدود
نيابة مطروح تصدر قرارات جديدة بحق سائق القطار والمساعد والفنيين
رئيس الوزراء: الشعب الفلسطيني الشقيق يواجه كافة أشكال القتل والترويع والتجويع
مصرع 3 وإصابة 103 أشخاص.. تفاصيل التحقيقات مع سائق قطار الضبعة و6 فنيين
حزينة عشان مش جنبه.. ميار الببلاوى تروي تطورات حالة زوجها بعد إصابته بجلطة.. خاص
رياح مثيرة للرمال والأتربة.. الأرصاد تكشف عن حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع
صندوق حماية البيئة يدعم التحضير لاستضافة مصر مؤتمر اتفاقية حماية البحر المتوسط
بروتوكول بين مصر والسعودية لدعم جهود الأمن البحرى .. صور
وزير المالية: نستهدف توفير الغذاء إلى 65 مليون مواطن ببطاقات التموين
أخبار العالم

وزير النفط الهندي: لا نستفيد من الواردات النفطية الروسية

محمد على

قال وزير النفط الهندي هارديب سينج بوري لصحيفة "هندو" اليوم الاثنين، إن الهند لا "تستفيد" من واردات النفط الروسية وإن مشترياتها ساعدت في استقرار الأسواق مع منع الأسعار من الارتفاع إلى ما يصل إلى 200 دولار للبرميل.

استهدفت الولايات المتحدة الهند بسبب مشترياتها من النفط الروسي، حيث فرض الرئيس دونالد ترامب رسوما جمركية على الصادرات الهندية إلى الولايات المتحدة لتقليل شراء البلاد للنفط الخام.

اتهم وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت الهند بالتربح من خلال استيراد النفط الروسي بأسعار أقل ثم إعادة بيع الوقود المكرر بأسعار أعلى.

 وصرح بيتر نافارو، المستشار التجاري للبيت الأبيض، بأن المشتريات الهندية تُموّل حرب موسكو في أوكرانيا.

كتب بوري وزير النفط الهندي في الصحيفة: "يزعم بعض النقاد أن الهند أصبحت "مغسلة" للنفط الروسي. وهذا أبعد ما يكون عن الحقيقة".

وتأتي تعليقات بوري في الوقت الذي يلتقي فيه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الصين في قمة إقليمية.

عقوبات أمريكية إمدادات النفط الروسية الصين والهند النفط الروسي ترامب رسومًا جمركية وزير النفط الهندي روسيا

