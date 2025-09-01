طارق يحيى يتساءل: هل فيريرا مفروض عليه استبعاد لاعيبة بعينهم

تسائل طارق يحيى نجم نادي الزمالك، عن أسباب استبعاد العديد من لاعبي الزمالك، في المباريات الأخيرة من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

وقال يحيى ، في تصريحات مع كريم رمزي، لبرنامج لعبة والتانية على راديو ميجا إف إم: هناك لاعبين في قائمة الزمالك “شهداء”، أمثال عبد الحميد معالي وأحمد ربيع وسيف الجزيري وغيرهم، ولا أعلم سبب استبعادهم.

وأضاف يحيى: الزمالك بحاجة إلى جميع لاعبيه، والزمالك لا يمتلك اللاعبين الاسكواد السوبر الذي يجعل فيريرا يستبعد بعض اللاعبين من المباريات في الدوري الممتاز.

وتابع: اسكواد الزمالك ليس مثل اسكواد الأهلي الذي يمتلك لاعبين مميزين، وعلى فيريرا أن يستفيد بجميع اللاعبين المتواجدين في الاسكواد.

وواصل: فيريرا عليه ان يرتب اوضاعه بشكل جيد، والزمالك يحتاج إلى ثبات في مستوى الللاعبين وهناك مشاكل فنية عديدة للاعبي الزمالك، في حاجة مش مظبوطة في قراءة المباريات بالنسبة لفيريرا.

وشدد: فيريرا أجهد لاعبي خط وسط الزمالك بالأمس، والزمالك كان من الوارد أن يتعرض لهزيمة ثقيلة أمام وادي دجلة، مباراة للنسيان للزمالك من ناحية كل حاجة، والفينا مستواه متذبذب وواضح إنه ناقص بدنيا او اجهاد فنيوفيريرا لابد ان يعمل معه فنيا

وتابع: الزمالك بعيد عن مستواه وعدي الدباغ مستواه بعيد عن الزمالك، وهناك لاعيبة شهداء في الزمالك، أين ربيع والجزيري والزمالك لا يمتلك الاسكواد الذي يجعل فيريرا يستبعد كم اللاعبين