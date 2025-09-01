قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعلى قيمة 1000 جنيه ومنصة لحجز وحدات بديلة.. أخبار سارة من الإسكان بشأن الإيجار القديم
الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36
ألمانيا.. الوضع الإنساني في غزة مأساوي.. يجب انتهاء الحرب فورًا
شقة فيصل.. السنيورة والملك أمام النيابة يتهمة تصوير أفلام إب.احية
تهديد حقيقي للصحة.. تحذير عاجل من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية
طارق يحيى يتساءل: هل فيريرا مفروض عليه استبعاد لاعيبة بعينهم
«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025
الرئيس الصيني: شانجهاي ستلعب دورا أكبر في تعزيز الوحدة لقوة الجنوب العالمي
الاحتلال يواصل الغارات.. واغتيال أبو عبيدة يثير التساؤلات| محلل يوضح
فتح أسواق جديدة في مصر أمام اليابان لاستثمارات حيوية
أسعار الفراخ اليوم الإثنين أول سبتمبر.. كيلو البانيه بكام؟
وزير الطيران يبحث مع سفيرة الدومينيكان تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36

الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الثلاثاء/طقس شديد الحرارة رطب نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، حار رطب على السواحل الشمالية..بينما يسود طقس مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.


وعن الظواهر الجوية تتكون شبورة مائية صباحا قد تكون كثيفة أحيانا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من السواحل الشمالية وجنوب سيناء ومحافظة البحر الأحمر وشمال الصعيد قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من جنوب الصعيد على فترات متقطعة.


وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من 1.5 متر إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية. 


وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج من مترين إلى 2.5 متر والرياح السطحية شمالية غربية.


وبالنسبة لحالة خليج السويس تكون مضطربة وارتفاع الموج من 2.5 متر إلى 3 أمتار والرياح السطحية شمالية غربية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:

المدينة العظمى الصغرى
القاهرة 36 24
العاصمة الإدارية 37 23
6 أكتوبر 37 23
بنهــــا 35 24 
دمنهور 35 23
وادي النطرون 36 24
كفر الشيخ 35 23
المنصورة 35 24 
الزقازيق 36 24 
شبين الكوم 35 23
طنطا 34 23
دمياط 32 25
بورسعيد 32 26
الإسماعيلية 37 24
السويس 36 24
العريش 34 23
رفح 33 22
رأس سدر 36 26
نخل 34 17
كاترين 30 15
الطور 35 26
طابا 34 24
شرم الشيخ 39 28
الإسكندرية 32 24
العلمين 31 23
مطروح 32 23
السلوم 34 24
سيوة 40 24
رأس غارب 37 27
الغردقة 38 28
سفاجا 37 28
مرسى علم 39 30
شلاتين 37 29
حلايب 35 30
أبو رماد 36 30
رأس حدربة 35 29
الفيوم 36 24
بني سويف 37 23
المنيا 38 22
أسيوط 39 23
سوهاج 40 25
قنا 41 26 
الأقصر 41 27
أسوان 42 28
الوادي الجديد 41 27
أبوسمبل 42 29

أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية فهي كالتالي:

العظمى الصغرى
مكة المكرمة 41 30
المدينة المنورة 42 28 
الرياض 41 29
المنامة 40 32
أبوظبى 40 31
الدوحة 43 32
الكويت 44 28
دمشق 38 18
بيروت 30 26
عمان 31 19
القدس 30 19
غزة 30 24
بغداد 41 26
مسقط 35 30
صنعاء 29 15
الخرطوم 37 25
طرابلس 35 26
تونس 31 24
الجزائر 26 17
الرباط 26 14
نواكشوط 31 26

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من مدن وعواصم العالم:

العظمى الصغرى
أنقرة 33 14
إسطنبول 31 21
إسلام آباد 31 23
نيودلهي 30 25 
جاكرتا 34 23
بكين 31 21
كوالالمبور 32 25
طوكيو 36 28 
أثينا 34 22 
روما 28 17
باريس 19 14
مدريد 28 15
برلين 19 13
لندن 19 14
مونتريال 26 15
موسكو 19 11 
نيويورك 26 17
واشنطن 26 15
أديس أبابا 20 12
 

هيئة الأرصاد الجوية طقس شديد الحرارة طقس مائل للحرارة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم 1 سبتمبر 2025

مجلس النواب

برلماني لـ وزير التعليم: على أي أساس وضعت أجر معلمي الحصة الذي لا يكفي مواصلاتهم؟

وفاة أب وابنه

رحلا في حادث أليم.. وفاة أب وابنه يُفجع السوشيال ميديا بكفر الشيخ|القصة الكاملة

صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

11.5 مليون مستفيد.. صرف معاشات سبتمبر اليوم بزيادة رسمية

عمال مصر

بدء تطبيق قانون العمل رسميا اليوم.. وهذه أبرز مزاياه

صورة أرشيفية

بشرى سارة بشأن مناهج إنجليزي الثانوية العامة المقررة في العام الدراسي الجديد

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب يوم الإثنين 1-9-2025 في مصر

ترشيحاتنا

محافظ سوهاج اللواء دكتور عبد الفتاح سراج

محافظ سوهاج: منحة إماراتية بقيمة 10 ملايين دولار لدعم جهود التنمية بالمحافظة

انطلاق شعلة بطولة الشركات رقم ٥٨ من حدائق الاهرام لبورسعيد

انطلاق شعلة بطولة الشركات رقم 58 من حدائق الأهرام لبورسعيد

محافظ الغربية

محافظ الغربية: 20 سيارة شفط و2 حفار لإصلاح كسر خط مياه بحي أول طنطا

بالصور

أسعار الفراخ اليوم الإثنين أول سبتمبر.. كيلو البانيه بكام؟

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

بروتوكول بين مصر والسعودية لدعم جهود الأمن البحرى .. صور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

حجاب وفستان مكشوف.. بسمة بوسيل تثير غضب السوشيال ميديا بظهورها في مهرجان فينسيا

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

3 حالات خطيرة.. أضرار شرب القهوة في هذا التوقيت

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

فيديو

عروس حلوان

مكنتش بتعمل فيلر في شفايفها.. السبب الحقيقي لوفاة عروس حلوان

مي عز الدين

مي عز الدين تكشف لأول مرة عن كيفية تجاوز وفاة والدتها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد