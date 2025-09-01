في قلب صقلية .. مصريّة تتوَّج دوليًا لبعث الحياة بذاكرة الإنسانية

في حفل مهيب أقيم في بلدية على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية، حصلت أستاذة تاريخ الفن، الدكتورة سارة عبدربه، على درجة فخرية رفيعة تُمنح عادةً لشخصيات استثنائية غيّرت معاني المعرفة وحدود الجغرافيا.

سارة عبدربه



من جانبه قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية، أن الحدث لم يكن تكريمًا عاديًا، بل اعترافًا نادرًا بدور سارة في تحويل الفن المصري في متاحف، إلى لغة حوار مع الثقافة الأوروبية المعاصرة،في زمن عزّ فيه الفهم، جاءت عبدربه لتقول: "الفن المصرى ليس أثرًا بل مرآة".



قال عمدة بلدية، كارميلو كاميلو سكاندورا، الذى سلم الوسام الفخري، في احتفال نُظم تحت عنوان: "الثقافة كجسر ، أن تكريم سارة عبدربه يأتي اعترافًا بدورها "الاستثنائي" في ربط تراث مصر بالوجدان الأوروبي المعاصر، وتقديم الفن والتاريخ كمفاتيح لفهم الإنسان عبر الزمن.



وشهد الحفل حضورًا مميزًا من أساتذة جامعة كاتانيا، حيث تعمل الدكتورة عبدوب كأستاذ زائر، والذين أشادوا بإسهاماتها النوعية التي أعادت قراءة الرموز المصرية القديمة من منظور عالمي معاصر، مبرهنين على القيمة المتجددة للتراث كقوة فاعلة في الحوار الثقافي.

وفي كلمة مؤثرة، صرّح المسؤول الثقافي الإيطالي، البروفيسور جوزيبي، قائلًا:"نمنح اليوم هذه الدرجة الفخرية إلى شخصية لا تمثل فقط الجسر بين الشرق والغرب، بل تعيد تعريف دور الأكاديمي والمثقف في زمن مضطرب. الدكتورة سارة عبدوب أعادت للفن والتاريخ صوتًا عالميًا لا يمكن تجاهله."

وأضاف: "ليست مجرد باحثة أثبتت أن الفن يمكن أن يكون وسيلة دبلوماسية، وأن الماضي قد يكون مفتاح المستقبل. هذا النوع من العقول نادر ، لأنها لا تكتفي بالفهم، بل تُعيد تشكيل الإدراك العالمي."

استكمل قائلا : أن هذا التتويج يضع اسم سارة عبدربه في مصاف أهم الشخصيات الثقافية في البحر المتوسط، ويُعد اعترافًا دوليًا بقدرة المؤرخ المصرى على التأثير في المنصات الأكاديمية الأوروبية، ليس فقط من موقع المتلقي، بل من موقع صانع المعنى وباني الجسور.

فيما نشرت الصحف الإيطالية خبر تتويج الدكتورة سارة عبدربه وتسليمها الجائزة من عمدة البلدية وصور حفل التكريم.