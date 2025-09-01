في قلب صقلية .. مصريّة تتوَّج دوليًا لبعث الحياة بذاكرة الإنسانية

قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
أعلى قيمة 1000 جنيه ومنصة لحجز وحدات بديلة.. أخبار سارة من الإسكان بشأن الإيجار القديم
الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36
ألمانيا.. الوضع الإنساني في غزة مأساوي.. يجب انتهاء الحرب فورًا
شقة فيصل.. السنيورة والملك أمام النيابة يتهمة تصوير أفلام إب.احية
تهديد حقيقي للصحة.. تحذير عاجل من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية
طارق يحيى يتساءل: هل فيريرا مفروض عليه استبعاد لاعيبة بعينهم
«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025
الرئيس الصيني: شانجهاي ستلعب دورا أكبر في تعزيز الوحدة لقوة الجنوب العالمي
الاحتلال يواصل الغارات.. واغتيال أبو عبيدة يثير التساؤلات| محلل يوضح
فتح أسواق جديدة في مصر أمام اليابان لاستثمارات حيوية
أسعار الفراخ اليوم الإثنين أول سبتمبر.. كيلو البانيه بكام؟
وزير الطيران يبحث مع سفيرة الدومينيكان تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
أخبار البلد

في قلب صقلية .. مصريّة تتوَّج دوليًا لبعث الحياة بذاكرة الإنسانية

سارة عبدربه
سارة عبدربه
محمد الاسكندرانى

في حفل مهيب أقيم في بلدية على الساحل الشرقي لجزيرة صقلية، حصلت أستاذة تاريخ الفن، الدكتورة سارة عبدربه، على درجة فخرية رفيعة تُمنح عادةً لشخصيات استثنائية غيّرت معاني المعرفة وحدود الجغرافيا.

سارة عبدربه 


من جانبه قال الدكتور زاهي حواس عالم الآثار المصرية، أن الحدث لم يكن تكريمًا عاديًا، بل اعترافًا نادرًا بدور سارة في تحويل الفن المصري في متاحف، إلى لغة حوار مع الثقافة الأوروبية المعاصرة،في زمن عزّ فيه الفهم، جاءت عبدربه لتقول: "الفن المصرى ليس أثرًا بل مرآة".


قال عمدة بلدية، كارميلو كاميلو سكاندورا، الذى سلم الوسام الفخري، في احتفال نُظم تحت عنوان: "الثقافة كجسر ، أن تكريم سارة عبدربه يأتي اعترافًا بدورها "الاستثنائي" في ربط تراث مصر بالوجدان الأوروبي المعاصر، وتقديم الفن والتاريخ كمفاتيح لفهم الإنسان عبر الزمن.

وشهد الحفل حضورًا مميزًا من أساتذة جامعة كاتانيا، حيث تعمل الدكتورة عبدوب كأستاذ زائر، والذين أشادوا بإسهاماتها النوعية التي أعادت قراءة الرموز المصرية القديمة من منظور عالمي معاصر، مبرهنين على القيمة المتجددة للتراث كقوة فاعلة في الحوار الثقافي.
وفي كلمة مؤثرة، صرّح المسؤول الثقافي الإيطالي، البروفيسور جوزيبي، قائلًا:"نمنح اليوم هذه الدرجة الفخرية إلى شخصية لا تمثل فقط الجسر بين الشرق والغرب، بل تعيد تعريف دور الأكاديمي والمثقف في زمن مضطرب. الدكتورة سارة عبدوب أعادت للفن والتاريخ صوتًا عالميًا لا يمكن تجاهله."
وأضاف: "ليست مجرد باحثة أثبتت أن الفن يمكن أن يكون وسيلة دبلوماسية، وأن الماضي قد يكون مفتاح المستقبل. هذا النوع من العقول نادر ، لأنها لا تكتفي بالفهم، بل تُعيد تشكيل الإدراك العالمي."
استكمل قائلا : أن هذا التتويج يضع اسم سارة عبدربه في مصاف أهم الشخصيات الثقافية في البحر المتوسط، ويُعد اعترافًا دوليًا بقدرة المؤرخ المصرى على التأثير في المنصات الأكاديمية الأوروبية، ليس فقط من موقع المتلقي، بل من موقع صانع المعنى وباني الجسور.
فيما نشرت الصحف الإيطالية خبر تتويج الدكتورة سارة عبدربه وتسليمها الجائزة من عمدة البلدية وصور حفل التكريم.

