زاهي حواس: كنت لاعب كرة حريف.. وكانوا مسمييني صالح سليم

أكد عالم الأثار زاهي حواس، أنه يشجع النادي الأهلي، مضيفا:" زمان كنت لاعب كرة قدم حريف في دمياط".



وقال زاهي حواس في حواره في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" زمان كانوا مسميني صالح سليم لكن انا كنت أناني بكرة القدم وكنت بحب ارقص ".



وتابع زاهي حواس :" كنت بحوش فلوس عشان اشتري لبس كرة قدم جديد لحضور به المباريات التي أشارك فيها ".





وأكمل زاهي حواس :" في اخر سنة في الجامعة جالي انسداد في الوريد بالقدم واعتزلت لعب كرة القدم بشكل نهائي ".



ولفت زاهي حواس :" حياتي في فترة الشباب كانت كرة القدم وثم اتجهت للأثار بالصدفة البحتة ".

