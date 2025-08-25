قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
شاهد.. فيديو استقبال الرئيس السيسي لـ محمد بن زايد في العلمين
ماتتجوزوش التانية.. وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب| ودراسة: يتكرر بنسبة 40%
بسبب سوء حالة البحر| محافظة الإسكندرية: غلق جميع الشواطئ غدا الثلاثاء
بيزور التحريات.. حسام حبيب يتهم شقيق شيرين بتشويه الحقائق: لن أتنازل عن حقي
من داخل مستشفى جامعة قناة السويس.. تفاصيل حادث الحريق| شاهد
حمد لله على سلامتك.. نجل شقيقة أنغام يشارك صورا بعد عودتها لمصر
تحرك جديد.. سعر الدولار الآن أمام الجنيه المصري الثلاثاء 26 أغسطس 2025
أنشيلوتي يستبعد رباعي ريال مدريد من قائمة البرازيل لمواجهتي تشيلي وبوليفيا
دعاء النوم يغفر ذنوب بعدد حبات الرمل.. 12 كلمة تخلصك من سبب المصائب
الزمالك يفتقد 8 لاعبين في مواجهة فاركو بالدوري المصري
لاجون مغلق.. رئيس مدينة مطروح: لدينا شواطئ آمنة
توك شو

زاهي حواس: فراغات ضخمة في هرم خوفو وغرفة الدفن موجودة.. ودخلت مجال الآثار بالصدفة

زاهي حواس
زاهي حواس

زاهي حواس.. عالم الآثار المصري، أيقونة عالمية ارتبط اسمه بالكشف عن أسرار الفراعنة وحراسة الحضارة المصرية القديمة، وجمع بين العلم والكاريزما، ليصبح سفيرًا للآثار المصرية أمام العالم، يروي تاريخها بلغة تخطف القلوب قبل العقول.

فراغات ضخمة في هرم خوفو 


أكد عالم الأثار زاهي حواس، أن الملك خوفو كتب كتاب مقدس لكن لا يعلم أحد حتى الآن مكان تواجد هذا الكتاب .

وقال زاهي حواس في حواره في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" ما تم اكتشافه في  الهرم الاكبر من فراغات تظهر انه لازالت حجرة الدفن الخاصة بالملك خوفو متواجدة ".


وتابع زاهي حواس :" الملك خوفو خبى حجرة الدفن في الهرم خوفو وكل الغرف المكتشفة وهمية لتضليل اللصوص".


وأكمل زاهي حواس :"  تم اكتشاف فراغات ضخمة فوق البهو العظيم  بهرم خوفو طوله حوالي مقدار سيارتين نقل وهناك ممر خلف المدخل الأصلي ".


ولفت زاهي حواس :"  إحنا بنحاول ندخل للفراغات دي ونظهر للعالم بأكمله ماذا يتواجد داخل هذه الفراغات ". 

الملك خوفو بنى عاصمة لحبيبته 


أكد عالم الأثار زاهي حواس، أنه كتب عن الملك خوفو كتب ومقالات كثيرة، مضيفا:" كتبت رواية عن الملك خوفو وكل الأشخاص اللي ذكرتهم في الرواية ناس حقيقيين متواجدين في التاريخ ".

وقال زاهي حواس، :" قلت اعمل دراما حقيقية في روايتي عن حياة الملك خوفو ".


وتابع زاهي حواس :" تحدث عن طريقة اكل وشرب المصريين القدماء وكيف يمارسون حياتهم اليومية ".


وأكمل زاهي حواس :" خوفو كان ملك عظيم وكان قريب من الناس وجعلته يلبس ملابس عاديه عندما كان يتخفى ويعيش وسط الناس ".

ولفت زاهي حواس :" الملك خوفو  كان بيحب فتاة فلاحة ومن عشقه لها بنى عاصمة جديدة وسماها عنخ خوفو".

كنت لاعيب حريف ودخلت مجال الأثار بالصدفة


أكد عالم الأثار زاهي حواس، أنه يشجع النادي الأهلي، مضيفا:" زمان كنت لاعب كرة قدم حريف في دمياط".


وقال زاهي حواس، :"  زمان كانوا مسميني صالح سليم لكن انا كنت أناني بكرة القدم وكنت بحب ارقص ".


وتابع زاهي حواس :"  كنت بحوش فلوس عشان اشتري لبس كرة قدم جديد لحضور به المباريات التي أشارك فيها ".

وأكمل زاهي حواس :"   في اخر سنة في الجامعة جالي انسداد في الوريد بالقدم واعتزلت لعب كرة القدم بشكل نهائي ".


ولفت زاهي حواس :"   حياتي في فترة الشباب كانت كرة القدم  وثم اتجهت للأثار بالصدفة البحتة ". 
 

زاهي حواس حواس الاثار مصر اخبار التوك شو

تنسيق الجامعات 2025

منشور الوزارة

أرشيفية

بعد إلغاء الاشتراطات.. خطوات الحصول على رخصة بناء وعدد الأدوار المسموح بها

خطيب هدير عبد الرازق .. الداخلية تكشف مفاجآت مثيرة في القبض علي أوتاكا

وفاة الإعلامي عاطف كامل

المتهمة بقـ تل زوجها وأبنائه الـ 6: وضعت المبيد الحشري في الخبز كيدًا في الزوجة الأولي ولم أقصد قتـ لهم

القس أندريه زكي

رئيس الطائفة الإنجيلية يشهد افتتاح مؤتمر القسوس الشباب ويؤكد: "الكنيسة المحلية هي قلب رسالتنا"

قداس المناولة الاحتفالية

البطريرك الأنبا إبراهيم إسحق يترأس قداس المناولة الاحتفالية بكنيسة السيدة العذراء بشبرا

الرئيس عبدالفتاح السيسي

الرئيس السيسي يستقبل رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة بمطار العلمين

بالصور

ماتتجوزوش التانية.. وفاة أطفال المنيا وأبيهم على يد مرات الأب| ودراسة: يتكرر بنسبة 40%

حمد لله على سلامتك.. نجل شقيقة أنغام يشارك صورا بعد عودتها لمصر

نشرة المرأة والمنوعات: يوقف أجهزة الجسم نهائيا.. الكلورفينابير| ما السم الذي استخدمته المتهمة في واقعة الأطفال الـ6 ووالدهم؟ طبيب جامعي يوضح حقيقته بالأرقام.. سبب وفاة الإعلامي عاطف كامل

مأساة المنيا.. الكلورفينابير في الخبز المنزلي | كيف تعرف أن طعامك مسموم؟

حقيقة وظيفة سما المصري

ياسمين الخطيب ترد بشكل غير متوقع على عرض شغل سما المصري بـ50 ألف جنيه

جلسة تصوير عروسين داخل مسجد

قلبوا الدنيا.. جلسة تصوير عروسين داخل مسجد تثير الجدل والإفتاء تعلق

أحمد عبدالقادر

صدمة لجماهير المارد الأحمر.. الأهلي يفاجئ أحمد عبد القادر بقرار جديد بعد مكالمة رسمية

المتهمين

القبض على عاطل وعامل تشاجرا بسلاح ابيض بكفر الشيخ

نهال علام

نهال علام تكتب: الموت شغفاً

أحمد بسيوني

أحمد بسيوني يكتب: عزيزي المواطن.. ماذا تريد من أعضاء البرلمان؟

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: انهيار أسطورة أورشليم المفقودة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الشيكا شيكا بوم

د. ثروت إمبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: نحو إصلاح تشريعي شامل يضمن استدامة الزراعة المصرية

المزيد