زاهي حواس: فراغات ضخمة في هرم خوفو وغرفة الدفن موجودة.. ودخلت مجال الآثار بالصدفة

زاهي حواس.. عالم الآثار المصري، أيقونة عالمية ارتبط اسمه بالكشف عن أسرار الفراعنة وحراسة الحضارة المصرية القديمة، وجمع بين العلم والكاريزما، ليصبح سفيرًا للآثار المصرية أمام العالم، يروي تاريخها بلغة تخطف القلوب قبل العقول.



فراغات ضخمة في هرم خوفو



أكد عالم الأثار زاهي حواس، أن الملك خوفو كتب كتاب مقدس لكن لا يعلم أحد حتى الآن مكان تواجد هذا الكتاب .

وقال زاهي حواس في حواره في برنامج " آخر النهار " المذاع على قناة " النهار "، :" ما تم اكتشافه في الهرم الاكبر من فراغات تظهر انه لازالت حجرة الدفن الخاصة بالملك خوفو متواجدة ".



وتابع زاهي حواس :" الملك خوفو خبى حجرة الدفن في الهرم خوفو وكل الغرف المكتشفة وهمية لتضليل اللصوص".



وأكمل زاهي حواس :" تم اكتشاف فراغات ضخمة فوق البهو العظيم بهرم خوفو طوله حوالي مقدار سيارتين نقل وهناك ممر خلف المدخل الأصلي ".



ولفت زاهي حواس :" إحنا بنحاول ندخل للفراغات دي ونظهر للعالم بأكمله ماذا يتواجد داخل هذه الفراغات ".

الملك خوفو بنى عاصمة لحبيبته



أكد عالم الأثار زاهي حواس، أنه كتب عن الملك خوفو كتب ومقالات كثيرة، مضيفا:" كتبت رواية عن الملك خوفو وكل الأشخاص اللي ذكرتهم في الرواية ناس حقيقيين متواجدين في التاريخ ".

وقال زاهي حواس، :" قلت اعمل دراما حقيقية في روايتي عن حياة الملك خوفو ".



وتابع زاهي حواس :" تحدث عن طريقة اكل وشرب المصريين القدماء وكيف يمارسون حياتهم اليومية ".



وأكمل زاهي حواس :" خوفو كان ملك عظيم وكان قريب من الناس وجعلته يلبس ملابس عاديه عندما كان يتخفى ويعيش وسط الناس ".

ولفت زاهي حواس :" الملك خوفو كان بيحب فتاة فلاحة ومن عشقه لها بنى عاصمة جديدة وسماها عنخ خوفو".

كنت لاعيب حريف ودخلت مجال الأثار بالصدفة



أكد عالم الأثار زاهي حواس، أنه يشجع النادي الأهلي، مضيفا:" زمان كنت لاعب كرة قدم حريف في دمياط".



وقال زاهي حواس، :" زمان كانوا مسميني صالح سليم لكن انا كنت أناني بكرة القدم وكنت بحب ارقص ".



وتابع زاهي حواس :" كنت بحوش فلوس عشان اشتري لبس كرة قدم جديد لحضور به المباريات التي أشارك فيها ".

وأكمل زاهي حواس :" في اخر سنة في الجامعة جالي انسداد في الوريد بالقدم واعتزلت لعب كرة القدم بشكل نهائي ".



ولفت زاهي حواس :" حياتي في فترة الشباب كانت كرة القدم وثم اتجهت للأثار بالصدفة البحتة ".

