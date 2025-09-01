تهديد حقيقي للصحة.. تحذير عاجل من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية

الإفراط في استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبيب قد يحولها من دواء منقذ للحياة إلى خطر يهدد الصحة، فالاستخدام العشوائي يضعف فاعليتها مع مرور الوقت، ويؤدي إلى ظهور بكتيريا مقاومة يصعب علاجها، وحماية صحتك تبدأ بالالتزام بتعليمات الطبيب وعدم اللجوء لهذه الأدوية إلا عند الضرورة.

تحذير من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية

حذر الدكتور وائل عمران، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية لشؤون الإمداد، من الاستخدام العشوائي والخاطئ للمضادات الحيوية، مشيرًا إلى أن ثقافة "الطبيب الذاتي" المنتشرة بين المواطنين تُعد من أبرز أسباب تصاعد مقاومة الميكروبات للعلاجات.

وأكد أن الكثير من المواطنين يتعاملون مع المضادات الحيوية وكأنها علاج سحري يصلح لكل الأمراض، سواء كانت نزلة برد، أو التهاب في الحلق، أو حتى آلام في المعدة، وهو سلوك لا يستند إلى أي أساس علمي، بل يؤدي إلى فقدان فعالية هذه الأدوية مع مرور الوقت.

وأوضح عمران خلال مداخلة على شاشة "إكسترا نيوز"، أن المضادات الحيوية ليست علاجًا عامًا، بل موجهة لأنواع محددة من البكتيريا، وتختلف فيما بينها من حيث طريقة العمل، ومدى التأثير، والآثار الجانبية، وهو ما يجعل قرار تناولها يجب أن يكون تحت إشراف طبيب مختص، مضيفا أن غياب الوعي الصحي المؤسسي لدى المواطنين وتوافر المضادات الحيوية في الصيدليات دون وصفة طبية يُفاقم من الأزمة، مؤكدا أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب تعاونًا مشتركًا بين مقدمي الرعاية الصحية والإعلام والمجتمع المدني، لنشر ثقافة الاستخدام الرشيد للأدوية.

وفيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية، أكد عمران أن هيئة الدواء المصرية بدأت بالفعل خطوات جدية لمنع صرف المضادات الحيوية دون وصفة طبية، أسوة بما يتم في دول أوروبا وبعض الدول العربية، إلا أنه شدد على أن إصدار القوانين لا يكفي، إذ إن التطبيق الفعلي يتطلب رقابة صارمة، وأخلاقيات مهنية عالية لدى الصيادلة.



دعم قطاع الرعاية الصحية في مصر

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور أشرف ربيع، نائب رئيس شركة “بايوجينرك فارما”، لبحث سبل التعاون المشترك في دعم قطاع الرعاية الصحية في مصر، وذلك بمقر الوزارة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول إنجازات الشركة منذ افتتاح مصنعها بمدينة العاشر من رمضان، والذي يضم منطقة متكاملة لإنتاج اللقاحات والمستحضرات الحيوية باستخدام تكنولوجيا mRNA، وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

توطين الصناعات الدوائية المتقدمة



وأشار "عبدالغفار" إلى مناقشة آليات تسجيل الأدوية واللقاحات بعد التأكد من فعاليتها وسلامتها، بهدف دعم توطين الصناعات الدوائية المتقدمة، تعزيز الاقتصاد الوطني، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية. وأكد حرص الوزارة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأمصال واللقاحات، لتقليل الاعتماد على الاستيراد، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، والدكتور أحمد الكردي، مسئول قطاع الشؤون الحكومية بشركة “بايوجينرك فارما”.