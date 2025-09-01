قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أعلى قيمة 1000 جنيه ومنصة لحجز وحدات بديلة.. أخبار سارة من الإسكان بشأن الإيجار القديم
الأرصاد: غدا طقس شديد الحرارة والعظمى بالقاهرة 36
ألمانيا.. الوضع الإنساني في غزة مأساوي.. يجب انتهاء الحرب فورًا
شقة فيصل.. السنيورة والملك أمام النيابة يتهمة تصوير أفلام إب.احية
تهديد حقيقي للصحة.. تحذير عاجل من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية
طارق يحيى يتساءل: هل فيريرا مفروض عليه استبعاد لاعيبة بعينهم
«المالية» تعلن مواعيد صرف مرتبات أكتوبر ونوفمبر وديسمبر 2025
الرئيس الصيني: شانجهاي ستلعب دورا أكبر في تعزيز الوحدة لقوة الجنوب العالمي
الاحتلال يواصل الغارات.. واغتيال أبو عبيدة يثير التساؤلات| محلل يوضح
فتح أسواق جديدة في مصر أمام اليابان لاستثمارات حيوية
أسعار الفراخ اليوم الإثنين أول سبتمبر.. كيلو البانيه بكام؟
وزير الطيران يبحث مع سفيرة الدومينيكان تعزيز التعاون وتبادل الخبرات
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

تهديد حقيقي للصحة.. تحذير عاجل من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية

المضادات الحيوية
المضادات الحيوية
هاني حسين

الإفراط في استخدام المضادات الحيوية دون استشارة طبيب قد يحولها من دواء منقذ للحياة إلى خطر يهدد الصحة، فالاستخدام العشوائي يضعف فاعليتها مع مرور الوقت، ويؤدي إلى ظهور بكتيريا مقاومة يصعب علاجها، وحماية صحتك تبدأ بالالتزام بتعليمات الطبيب وعدم اللجوء لهذه الأدوية إلا عند الضرورة.

تحذير من الاستخدام العشوائي للمضادات الحيوية 

حذر الدكتور وائل عمران، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية لشؤون الإمداد، من الاستخدام العشوائي والخاطئ للمضادات الحيوية، مشيرًا إلى أن ثقافة "الطبيب الذاتي" المنتشرة بين المواطنين تُعد من أبرز أسباب تصاعد مقاومة الميكروبات للعلاجات.

وأكد أن الكثير من المواطنين يتعاملون مع المضادات الحيوية وكأنها علاج سحري يصلح لكل الأمراض، سواء كانت نزلة برد، أو التهاب في الحلق، أو حتى آلام في المعدة، وهو سلوك لا يستند إلى أي أساس علمي، بل يؤدي إلى فقدان فعالية هذه الأدوية مع مرور الوقت.

وأوضح عمران خلال مداخلة على شاشة "إكسترا نيوز"، أن المضادات الحيوية ليست علاجًا عامًا، بل موجهة لأنواع محددة من البكتيريا، وتختلف فيما بينها من حيث طريقة العمل، ومدى التأثير، والآثار الجانبية، وهو ما يجعل قرار تناولها يجب أن يكون تحت إشراف طبيب مختص، مضيفا أن غياب الوعي الصحي المؤسسي لدى المواطنين وتوافر المضادات الحيوية في الصيدليات دون وصفة طبية يُفاقم من الأزمة، مؤكدا أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب تعاونًا مشتركًا بين مقدمي الرعاية الصحية والإعلام والمجتمع المدني، لنشر ثقافة الاستخدام الرشيد للأدوية.

وفيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية، أكد عمران أن هيئة الدواء المصرية بدأت بالفعل خطوات جدية لمنع صرف المضادات الحيوية دون وصفة طبية، أسوة بما يتم في دول أوروبا وبعض الدول العربية، إلا أنه شدد على أن إصدار القوانين لا يكفي، إذ إن التطبيق الفعلي يتطلب رقابة صارمة، وأخلاقيات مهنية عالية لدى الصيادلة.


دعم قطاع الرعاية الصحية في مصر 

 

استقبل الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، الدكتور أشرف ربيع، نائب رئيس شركة “بايوجينرك فارما”، لبحث سبل التعاون المشترك في دعم قطاع الرعاية الصحية في مصر، وذلك بمقر الوزارة.

أوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، أن الاجتماع تناول إنجازات الشركة منذ افتتاح مصنعها بمدينة العاشر من رمضان، والذي يضم منطقة متكاملة لإنتاج اللقاحات والمستحضرات الحيوية باستخدام تكنولوجيا mRNA، وفق معايير منظمة الصحة العالمية.

توطين الصناعات الدوائية المتقدمة


وأشار "عبدالغفار" إلى مناقشة آليات تسجيل الأدوية واللقاحات بعد التأكد من فعاليتها وسلامتها، بهدف دعم توطين الصناعات الدوائية المتقدمة، تعزيز الاقتصاد الوطني، وتنفيذ توجيهات القيادة السياسية. وأكد حرص الوزارة على تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأمصال واللقاحات، لتقليل الاعتماد على الاستيراد، تماشيًا مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.

حضر الاجتماع الدكتور عمرو قنديل، نائب وزير الصحة، والدكتور أحمد الكردي، مسئول قطاع الشؤون الحكومية بشركة “بايوجينرك فارما”.

الدواء اخبار التوك شو دواء المضادات الحيوية المضاد الحيوي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. رسوم التحويل على إنستاباي بعد قرار البنك المركزي

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم

رسميًا.. أسعار البنزين اليوم 1 سبتمبر 2025

مجلس النواب

برلماني لـ وزير التعليم: على أي أساس وضعت أجر معلمي الحصة الذي لا يكفي مواصلاتهم؟

وفاة أب وابنه

رحلا في حادث أليم.. وفاة أب وابنه يُفجع السوشيال ميديا بكفر الشيخ|القصة الكاملة

صرف معاشات شهر سبتمبر 2025

11.5 مليون مستفيد.. صرف معاشات سبتمبر اليوم بزيادة رسمية

عمال مصر

بدء تطبيق قانون العمل رسميا اليوم.. وهذه أبرز مزاياه

صورة أرشيفية

بشرى سارة بشأن مناهج إنجليزي الثانوية العامة المقررة في العام الدراسي الجديد

أسعار الذهب في مصر

أسعار الذهب يوم الإثنين 1-9-2025 في مصر

ترشيحاتنا

وزارة الصحة

تنبيه هام وعاجل من الصحة بشأن لقاح الأنفلونزا الموسمية

القس أندريه زكي

القس أندريه زكي: الكنيسة شريك أساسي في بناء القيادات الشابة

سارة عبدربه

في قلب صقلية .. مصريّة تتوَّج دوليًا لبعث الحياة بذاكرة الإنسانية

بالصور

أسعار الفراخ اليوم الإثنين أول سبتمبر.. كيلو البانيه بكام؟

اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين
اسعار الفراخ اليوم الاثنين

بروتوكول بين مصر والسعودية لدعم جهود الأمن البحرى .. صور

صورة من اللقاء
صورة من اللقاء
صورة من اللقاء

حجاب وفستان مكشوف.. بسمة بوسيل تثير غضب السوشيال ميديا بظهورها في مهرجان فينسيا

بسمة بوسيل
بسمة بوسيل
بسمة بوسيل

3 حالات خطيرة.. أضرار شرب القهوة في هذا التوقيت

اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق
اضرار شرب القهوة على الريق

فيديو

عروس حلوان

مكنتش بتعمل فيلر في شفايفها.. السبب الحقيقي لوفاة عروس حلوان

مي عز الدين

مي عز الدين تكشف لأول مرة عن كيفية تجاوز وفاة والدتها.. فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: كيس أمير

مصطفى الشيمي

مصطفى الشيمي يكتب: ليل

د. عادل القليعي - أستاذ الفلسفة بآداب حلوان

د. عادل القليعي يكتب: المواهب الشابة.. وجمهوريتنا الجديدة

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب: حرب بلا رصاص .. الدبلوماسية المصرية في مرمى الاستهداف

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: وداعا أيها العميد

المزيد