التطبيق خلال ساعات.. استقرار وظيفي ونهاية استمارة 6 بقانون العمل الجديد
تاريخ مواجهات الزمالك ووادي دجلة قبل لقاء الليلة في الدوري
خلال أيام.. ممدوح عباس يزف بشرى لجماهير الزمالك بشأن أرض النادي بأكتوبر
محمد شحاتة خارج حسابات منتخب مصر في مواجهتي إثيوبيا وبوركينا فاسو
أكسيوس عن مصادر: الحكومة الإسرائيلية تدرس جديا ضم أجزاء من الضفة الغربية
الطريقة الصحيحة لـ الاحتفال بالمولد النبوي.. اغتنم أكبر ثواب
أول تحرك من محمود الخطيب بشأن خوسيه ريبيرو
رسميا.. إسرائيل تعلن اغتيال أبو عبيدة
صدارة وجائزة.. كريم فهمي يعلق على تصدر 220 يوم لمنصة شاهد
هل يمكن لمرضى السكري تناول حلاوة المولد؟
بشير العدل: تميز مصر بتنوع المصادر المتجددة يجعلها مركزا إقليميا لإنتاج وتصدير الطاقة
برلماني يثمن قرار إدراج الذكاء الاصطناعي بالمناهج.. ويطالب بتأهيل الكوادر التعليمية
توك شو

مقرر أممي: إسرائيل ترتكب جرائم إبادة جماعية بحرمان الفلسطينيين من المياه والأدوية

غزة
غزة
عادل نصار

قال الدكتور بيدرو أروجو، مقرر الأمم المتحدة المعني بالحق في المياه، إن قطع المياه والأدوية عن السكان المدنيين يُعد جريمة ضد الإنسانية، بل يرقى إلى مستوى جرائم الإبادة الجماعية عندما يتم بشكل ممنهج، كما هو الحال في قطاع غزة.

أوضح بيدرو، خلال مداخلة عبر قناة القاهرة الإخبارية، أن ما يحدث في غزة هو جزء من استراتيجية موسعة للفصل العنصري والإبادة الجماعية تمارسها إسرائيل بحق الفلسطينيين، وهي ممارسات تتفاقم منذ أكثر من نصف قرن في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

ووصف المقرر الأممي الوضع في قطاع غزة بأنه كارثي وغير مسبوق، مشيرًا إلى أن القطاع أصبح «من أكثر الأماكن في العالم تعرضًا لجرائم ممنهجة ضد المدنيين»، قائلا: «لأول مرة نرى المجاعة تُعلن رسميًا في الشرق الأوسط»، مشيرًا إلى أن سكان غزة يعانون من انعدام الوصول إلى المياه الصالحة للشرب والطعام اليومي والصرف الصحي، وهي حقوق أساسية ضمن معايير حقوق الإنسان الدولية.


وأكد «أروجو» أن الحد الأدنى للاستهلاك الفردي اليومي من المياه يجب أن لا يقل عن 100 لتر، وفق المعايير الدولية، لتلبية الاحتياجات الأساسية مثل الشرب، والطهي، والنظافة.

لكنه أشار إلى أن سكان غزة لا يحصلون سوى على 5 لترات فقط يوميًا للفرد، وهي كمية تقل بكثير حتى عن الحد الأدنى الذي حددته منظمة الصحة العالمية في حالات الطوارئ، والذي يبلغ 15 لترًا يوميًا، مضيفا: «أراقب عن كثب ما يحدث في قطاع غزة، وما أراه هو انهيار كامل لشروط الحياة الكريمة، في ظل سياسة ممنهجة من الحصار والتجويع وحرمان السكان من المياه النظيفة».

غزة قطاع غزة الاحتلال

