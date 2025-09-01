قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
توك شو

هيئة الرعاية الصحية توضح أضرار الإفراط في استخدام المضادات الحيوية

البهى عمرو

حذر الدكتور وائل عمران، مستشار رئيس هيئة الرعاية الصحية لشؤون الإمداد، من الاستخدام العشوائي والخاطئ للمضادات الحيوية، مشيرًا إلى أن ثقافة "الطبيب الذاتي" المنتشرة بين المواطنين تُعد من أبرز أسباب تصاعد مقاومة الميكروبات للعلاجات.

وأكد أن الكثير من المواطنين يتعاملون مع المضادات الحيوية وكأنها علاج سحري يصلح لكل الأمراض، سواء كانت نزلة برد، أو التهاب في الحلق، أو حتى آلام في المعدة، وهو سلوك لا يستند إلى أي أساس علمي، بل يؤدي إلى فقدان فعالية هذه الأدوية مع مرور الوقت.

وأوضح عمران خلال مداخلة عبر برنامج "هذا الصباح" على شاشة "إكسترا نيوز"، أن المضادات الحيوية ليست علاجًا عامًا، بل موجهة لأنواع محددة من البكتيريا، وتختلف فيما بينها من حيث طريقة العمل، ومدى التأثير، والآثار الجانبية، وهو ما يجعل قرار تناولها يجب أن يكون تحت إشراف طبيب مختص، مضيفا أن غياب الوعي الصحي المؤسسي لدى المواطنين وتوافر المضادات الحيوية في الصيدليات دون وصفة طبية يُفاقم من الأزمة، مؤكدا أن التصدي لهذه الظاهرة يتطلب تعاونًا مشتركًا بين مقدمي الرعاية الصحية والإعلام والمجتمع المدني، لنشر ثقافة الاستخدام الرشيد للأدوية.

وفيما يتعلق بالإجراءات التنظيمية، أكد عمران أن هيئة الدواء المصرية بدأت بالفعل خطوات جدية لمنع صرف المضادات الحيوية دون وصفة طبية، أسوة بما يتم في دول أوروبا وبعض الدول العربية، إلا أنه شدد على أن إصدار القوانين لا يكفي، إذ إن التطبيق الفعلي يتطلب رقابة صارمة، وأخلاقيات مهنية عالية لدى الصيادلة.

الرعاية الصحية المضادات الحيوية الطبيب

