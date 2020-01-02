AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

هنيدي يشيد بـ فيلم الفلوس.. والسقا يرد: قلبك مات وبتدخل السينما من غيري

الخميس 02/يناير/2020 - 03:04 ص
احمد السقا ومحمد
احمد السقا ومحمد هنيدي
Advertisements
مصطفى كرم
أشاد الفنان محمد هنيدي، بفيلم "الفلوس" للنجم تامر حسني بعد مشاهدته بأحد السينمات. 

وغرد محمد هنيدي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "‏مبروك فيلم الفلوس تامر حسني مجتهد جدًا جدًا بجد براڤو‎#فيلم_الفلوس".

ليعلق الفنان احمد السقا لـ هنيدي، "‏‎انت قلبك مات بقي وبتدخل السينما من غيري". 

فيلم "الفلوس" قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك فى بطولته النجوم خالد الصاوى، زينة، محمد سلام، عائشة بن أحمد، وآخرون، بالإضافة إلى عدد من النجوم كضيوف شرف مثل أحمد السقا ومى عز الدين وغيرهم.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

حذف مشهد على ربيع مع ويزو من فيلم تامر حسنى .. اعرف السبب | فيديو

توافد النجوم على العرض الخاص لفيلم الفلوس لـ تامر حسنى

زينة ترتدي شورت في العرض الخاص لفيلمها الجديد الفلوس

تعليق مثير من أكرم حسني بعد مشاهدة فيلم الفلوس لـ تامر حسني .. شاهد

تعبانين فيه بقالنا سنين.. تامر حسني يدافع عن فيلم الفلوس.. شاهد

شاهد .. تامر حسني يحتفل بنجاح فيلم الفلوس

ترشيحاتنا

تعرف علي سبب تسمية العداد بـ الكودي بديل الممارسة ومميزاته..فيديو

بعد هاشتاج التعاطف مع بهاء سلطان.. الجمهور يهاجم محمد رمضان وحمو بيكا

حسن حمدي : هؤلاء أفضل 3 مدربين تولوا تدريب الأهلي.. فيديو

القصة الكاملة لأزمة الشهر العقاري .. وزير العدل يصدر قرارا بمد فترة مسائية اختياريا وبمقابل للعاملين.. والموظفون: مخالف للقانون ونطالب بتعيينات جديدة

بيان عاجل للخارجية الأمريكية بشأن اقتحام سفارة واشنطن في بغداد

ظهرت بـ الدبلة | هل احتفلت كنزي عمرو دياب بخطبتها سرا

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

عام سعيد.. ناهد السباعي تحتفل برأس السنة ..صور

بفستان أبيض X أسود وحذاء أحمر.. طليقة على ربيع تتألق في أحدث ظهور

انتقام غريب.. شاب يتخلص من سيارة مرسيدس G63 بإلقائها من الطائرة