هنيدي يشيد بـ فيلم الفلوس.. والسقا يرد: قلبك مات وبتدخل السينما من غيري

أشاد الفنان محمد هنيدي، بفيلم "الفلوس" للنجم تامر حسني بعد مشاهدته بأحد السينمات.





وغرد محمد هنيدي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، "‏مبروك فيلم الفلوس تامر حسني مجتهد جدًا جدًا بجد براڤو‎#فيلم_الفلوس".





ليعلق الفنان احمد السقا لـ هنيدي، "‏‎انت قلبك مات بقي وبتدخل السينما من غيري".



