مودي: التعاون بين الهند والصين يكتسب أهمية بالغة ليس للبلدين فحسب بل للبشرية جمعاء

التقى الرئيس الصيني شي جين بينغ، أمس الأحد، برئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، في مدينة تيانجين الساحلية، في أول زيارة يقوم بها الزعيم الهندي إلى الصين منذ أكثر من سبع سنوات.

ووفقًا لما نشرته شبكة TV BRICS، الشريك الإعلامي لـ«صدى البلد»، نقلاً عن وكالة ANI، الشريك الإعلامي لشبكة TV BRICS، فإن مودي وصل مساء السبت، إلى مطار بينهاى الدولي، عشية انعقاد قمة منظمة شنغهاي للتعاون المقرر عقدها يومي 31 أغسطس و1 سبتمبر في مركز ميجيانغ للمؤتمرات والمعارض.

وخلال اللقاء، أكد رئيس الوزراء مودي مجدداً التزام الهند بتعزيز العلاقات الثنائية القائمة على الثقة المتبادلة والاحترام والدقة، حيث يهدف الاجتماع إلى البناء على التقدم الذي أُحرز مؤخراً في العلاقات.

وأعرب مودي عن تقديره لدعوة شي، وسلط الضوء على الخطوات المستقبلية، وعلى رأسها تسيير رحلات جوية مباشرة بين البلدين.



وشدد الزعيم الهندي على أن التعاون بين الهند والصين، اللتين يقطنهما 2.8 مليار نسمة، يكتسب أهمية بالغة ليس للبلدين فحسب، بل للبشرية جمعاء.

يُذكر أن قمة منظمة شنغهاي للتعاون تشهد مشاركة 20 دولة و10 منظمات دولية، وإلى جانب قادة الصين والهند، يضم الحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والزعيم الإيراني مسعود بيزشكيان، والأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والأمين العام لرابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، كاو كيم هورن، وغيرهم.

تعاون وتبادل إعلامي

وكانت شبكة «صدى البلد» الإعلامية، قد وقعت نهاية العام الماضي، اتفاقية تعاون وتبادل إعلامي مع شبكة «TV BRICS» الإعلامية الدولية، لتعزيز مكانة وحضور مصر في فضاء الإعلام الدولي خصوصاً في دول بريكس وبريكس+، واطلاع الجمهور في دول بريكس على أحدث الإنجازات في المجالات العلمية الثقافية والاقتصادية في مصر دول بريكس الأخرى.