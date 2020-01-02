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فن

بعد هاشتاج التعاطف مع بهاء سلطان.. الجمهور يهاجم محمد رمضان وحمو بيكا

الخميس 02/يناير/2020 - 04:02 ص
بهاء سلطان
بهاء سلطان
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شروق ابراهيم
تصدر الفنان بهاء سلطان، لائحة الأكثر تداولا بموقع التدوين الاجتماعي "تويتر"، عبر هاشتاج "لا لاحتكار صوت بهاء سلطان"؛ بعد إطلاق إسعاد يونس مبادرة صلح بينه والمنتج نصر محروس.

وجاءت تعليقات رواد تويتر "الصوت دة حرام ميبقاش وجوده قوي على الساحة الفنية اللي سايبنها للمهرجانات والتلوث السمعي دة بجد".

وعلق آخرون "حرام ⁧‫#بهاء‬⁩ سلطان يقعد فى البيت يا ناااس وتسيبوا مجدى بيكا وحمو شطه ومحمد رمضان يصدعونا".

ووجهت "إسعاد"، رسالة إلى المنتج نصر محروس عبر برنامجها، قائلة "يا نصر إنت حبيبي وعارف أنا بحبك وبعشقك قد إيه، إنت أخويا وعشرة سنين طويلة.. أنا نفسى نفك الاشتباك ده بقى.. خلاص كبرنا، يمكن اللي جاي مش قد اللي راح، عشان كده أنا أرجوك إننا نقعد سوا ومستعدة آجي وأبوس على دماغك.. إننا نصفى الأمور بينك وبين بهاء سلطان".

بدأت الأزمة في عام 2014 بسبب عدم طرح ألبوم "سيجارة" لخلاف بهاء سلطان ونصر محروس وامتدت الأزمة إلى المحكمة وذلك في عام 2015.

وقام المنتج نصر محروس برفع دعوى قضائية ضد بهاء سلطان يطالب فيها بدفع الشرط الجزائي وقيمته 1.5 مليون دولار أمريكي بينما قام بهاء سلطان برفع دعوى قضائية ضد المنتج نصر محروس لتستمر الأزمة بين الطرفين دون حكم قضائي حتى الآن.
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