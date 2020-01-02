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أخبار العالم

اغتصاب 4 سيدات.. ضابط بالجيش الإسرائيلي يرتكب جرائم جنسية

الخميس 02/يناير/2020 - 10:12 ص
اغتصاب 4 سيدات..
اغتصاب 4 سيدات.. ضابط متميز بالجيش الإسرائيلي يرتكب جرائم
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سمر صالح
ذكرت القناة "13" العبرية، مساء امسغع٦٦٦٦، أن ضابطا متميزا من ضباط الجيش الإسرائيلي متهم بأربع قضايا اغتصاب. 

وأضافت القناة العبرية أن نيابة تل أبيب، قدمت لائحة اتهام ضد الضابط بالجيش الإسرائيلي "بنتا ترفا" (24 عامًا) من سكان بات يام، بتهمة اغتصاب 4 نساء كبيرات بالسن.

وأشارت القناة العبرية إلى أن الضابط حاصل على وسام الرئيس في التميز للعام 2017.

وفى سياق منفصل زعم الجيش الإسرائيلي أنه صادر أسلحة وذخيرة من قرية عناتا شمال شرق القدس.

وذكرت القناة 7 العبرية أن الجيش بالتعاون مع الشرطة صادر 6 قطع سلاح من نوع كارلو غوستاف وبنادق رشاشة وذخيرة وكميات كبيرة من الألعاب النارية.

وأشارت إلى اعتقال شاب فلسطيني من القرية يبلغ 20 عامًا وتم نقله للاستجواب.
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