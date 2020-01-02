علاجات منزلية للصداع النصفي .. احذر | مضغ اللبان

علاجات منزلية للصداع النصفي، ستخلصك من الصداع دون الحاجة إلى تناول الأدوية حيث أن تلك العلاجات جميعها فى المنزل إلا أن هناك حالات تستلزم استشارة طبيب تناول أودية وفقا لوصف الطبيب المختص، فـ العلاجات المنزلية تتضمن زيت اللافندر والنعاع وغيرها من علاجات منزلية للصداع النصفي نرصدها لكم فى سياق التقرير التالى.



علاجات منزلية للصداع النصفي



-الزنجبيل يخفف الغثيان الناجم عن العديد من الحالات، بما في ذلك الصداع النصفي وذلك من خلال إضافة معلقة من الزنجبيل على كوب ماء ساخن حيث أنه يعمل على تقليل الآثار الجانبية للصداع النصفى.



- تناول الأطعمة التى تحتوى على الماغنسيوم والتى تتضمن اللوز وحبوب السمسم، والكاجو، وزبدة الفول السوداني، ودقيق الشوفان

والبيض،واللبن.



- التدليك

ستندهش عند معرفة فوائد التدليك فى التخلص من الصداع النصفى حيث أن التدليك أسبوعيا يقلل من وتيرة الصداع النصفي ويعمل على تحسين نوعية النوم، وذلك وفقا للدراسات التى تشير إلى أن التدليك يحسن من الضغوط النفسية ومهارات التعامل، كما أنه يساعد في خفض معدل ضربات القلب والقلق ومستويات الكورتيزول.



- اليانسون

اليانسون يعد علاج عشبي فعال للصداع النصفي كما أنه يساعد في العلاج دون آثار جانبية.



- العلاج بالابر

هو ممارسة الضغط بالأصابع واليدين على نقاط محددة في الجسم لتخفيف الألم والأعراض، كما أكدت الدراسات أن العلاج بالإبر هو علاج بديل موثوق به للأشخاص الذين يعانون من آلام الصداع المزمن والحالات الأخر، كما أنه يساعد في تخفيف الغثيان المرتبط بالصداع النصفي.



- زيت اللافندر

زيت اللافندر يخفف من آلام الصداع النصفي حيث أثبتت الدراسات أن الأشخاص الذين استنشقوا زيت اللافندر أثناء نوبة الصداع النصفي لمدة 15 دقيقة عانوا من راحة أسرع.



- زيت النعناع

يحتوى زيت النعناع على المنثول الذى يمنع الصداع النصفي من الظهور حيث وجدت دراسة أن تطبيق محلول المنثول على الجبين يعالج الألم والغثيان والحساسية المرتبطة بالصداع النصفي.



- الامتناع عن مضغ العلكة أو اللبان حيث أنيضر بالفك وأيضا يسبب الصداع النصفى، لذلك يفضل الابتعاد عن مضغ اللبان.



مصدر المعلومات مواقع healthline وwebmd.