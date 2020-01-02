خطط تأمين وحملات نظافة بمحيط الكنائس.. القاهرة تستعد لاحتفالات عيد الميلاد

طالب اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة رؤساء الأحياء بتكثيف حملات النظافة ورفع الإشغالات فى محيط الكنائس، استعدادًا لاحتفالات الأخوة الأقباط بعيد الميلاد المجيد.



كما شدد على رفع كفاءة الشوارع المحيطة خاصة أعمال التجميل كقص الأشجار ودهان الأرصفة والتأكد من إنارة أعمدة الشوارع وعملها بكفاءة.



وأكد المحافظ رفع أي مخلفات متراكمة في مناطق الاحتفالات وحول دور العبادة والكنائس والأديرة والشوارع المؤدية إليها.



وطالب المحافظ رؤساء الأحياء بالتنسيق مع مأمور قسم الشرطة لوضع خطة لتأمين محيط الكنائس، مشددا على ضرورة اتخاذ جميع التدابير والإجراءات اللازمة لتأمين المنشآت الحيوية بالتعاون مع قوات الأمن.



كما طالب بالتنسيق مع رجال المرور لرفع جميع السيارات المتهالكة والمتروكة بالشوارع وعدم السماح قطعيًا بانتظار أي سيارات بمحيط الكنائس وتعيين الخدمات المرورية اللازمة بالمناطق التى عادة ما تشهد إقبالا جماهيريًا متزايدًا عليها خلال تلك الاحتفالات ومنها الفنادق والمتنزهات والحدائق العامة والمراسي والملاهي والمسارح ودور السينما.



