الجيزة تكشف حقيقة تركيب انترلوك بشارعي البطل أحمد عبد العزيز وشهاب بتكلفة 20 مليون جنيه

نفت محافظة الجيزة، ما نشر في عدد من المواقع الإخبارية والصحف حول تركيب انترلوك لتطوير أرصفة شارع البطل أحمد عبدالعزيز وشارع شهاب بتكلفة 20 مليون جنيه، موضحة أن المبلغ يشمل رصف وتركيب أنترلوك للشارعين وتطويرهما بصورة شاملة.



وأوضحت محافظة الجيزة في بيان لها، أن معظم الشوارع الرئيسية والفرعية بالمحافظة تحتاج إلى التطوير الشامل فى ضوء مرور فترات زمنية كبيرة على آخر تطوير لها ومنها شارعى البطل أحمد عبد العزيز وشهاب حيث لم يتم التطوير بهما منذ أكثر من خمسة عشر عامًا وما تخللها من أعمال حفر لمواجهة الحالات الطارئة للمرافق مما أدى إلى سوء حالتها.





وأضافت المحافظة أنه بناء على سوء حالة تلك الشوارع قامت المحافظة بالتعاقد مع شركة المقاولون العرب على تطويرهما بتكلفة تُقَدر بنحو 20 مليون جنيه تشمل إعادة الرصف وتطوير الأرصفة والجزيرة الوسطى للشارعين وأعمدة الإنارة ومن المقرر أن تنتهى من تلك الأعمال خلال الشهر الجارى.



وأوضحت محافظة الجيزة أن تلك الأعمال تأتى ضمن خطة المحافظة لرفع كفاءة الشوارع الرئيسية والفرعية والتى من المقرر أن تشهد خلال العام الجارى طفرة كبيرة سواء على مستوى الأحياء والمراكز فى إطار توجهات الدولة فى هذا الشأن وبما يتوائم مع الشكل الحضارى للمحافظة وتلبية رغبات المواطنين بها.

