القبض على تشكيل عصابي يسرق المنازل بأسلوب كسر الابواب بالمنيا

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم المنيا من ضبط عاطلين قاما بتكوين تشكيل عصابي تخصص في جرائم سرقات المنازل من خلال كسر الابواب .



تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا ، إخطارًا من اللواء خالد عبد السلام مدير البحث الجنائي بالمديريه يفيد بورود معلومات إلي وحدة مباحث قسم المنيا بقيام عاطلين بتكوين تشكيل عصابي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات المساكن بدائرة القسم.



وبتشكيل فريق من البحث الجنائي برئاسة المقدم عمرو حسن رئيس مباحث القسم تم ضبط احمد . م . س 34 سنة عاطل ومقيم بكفر المنصورة وسبق اتهامه في 6 قضايا، ، ومحمد . ع . ر 23 سنة عاطل وسبق اتهامه فى 13 قضية.



وأكدت التحريات ارتكابهما العديد من الوقائع منها واقعة المحضر رقم 10 بكسر باب منزل وسرقة مصوغات ذهبية عبارة عن 4 غوايش ذهبية وخاتمين ومبلغ مالي 1000 جنيه ، وواقعة المحضر رقم 30515 جنح القسم كسر باب منزل وسرقة 2 شاشة lcd و كيسه كمبيوتر وريسيفر ، وواقعة المحضر رقم " 31100 جنح القسم كسر باب منزل وسرقة شاشة lcd ورسيفير ، واقعة المحضر رقم 8 أحوال" قسم المنيا كسر باب منزل وسرقة مصوغات ذهبية 2 غويشة ذهبية وسلسلة ذهبية ومبلغ 1500 جنيه ، وواقعة المحضر رقم 8626 جنح قسم المنيا سرقة مصوغات ذهبية ومبلغ مالي ، وواقعة المحضر رقم 46 أحوال القسم سرقة مصوغات ذهبية ومبلغ مالي.



وارشد المتهمان عن جميع المسروقات، وأكدا قيامهما بالتصرف بجميع المصوغات الذهبية المبلغ بسرقتها الي عميلهم سيد .هـ .م 45 سنه ويعمل باحدي محلات الصاغة بشارع التجارة وكان علي علم بأن تلك المصوغات متحصلة سرقات



كما اعترفا بقيامهما بصرف جميع المبالغ المالية، تم ضبط المتهم الثالث وبمواجهة اعترف بشرائه جميع المصوغات الذهبية وارشد عنها من داخل المحل الذي يعمل به، باستدعاء المجني عليهم تعرفوا علي المسروقات، تحرر محضر بالواقعه وتولت النيابة التحقيق.