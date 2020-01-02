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أخبار العالم

شاهد.. لحظة اصطدام طائرتين في مطار تورونتو بكندا

الخميس 02/يناير/2020 - 08:37 م
شيماء مصطفى
أظهر مقطع فيديو لحظة اصطدام طائرتين على مدرج مطار تورونتو الدولي بكندا الأسبوع الماضي.

ووفقًا لموقع "Narcity" الكندي، انتشر مقطع الفيديو على موقع تويتر، والذي أظهر طائرة من طراز "بوينج 777" تابعة للخطوط الجوية الكندية يتم سحبها على المدرج عندما اصطدم جناحها بطائرة صغيرة من طراز "إيرباص A321" متوقفة بالمطار، مما تسبب في دوران الطائرة إلى 45 درجة تقريبا.

وقال متحدث باسم شركة الطيران الكندية، إن الحادث وقع في 27 ديسمبر الماضي، مشيرة أنه حدث على مدرج المطار، وكانت الطائرتان خاليتين من الركاب ولم يتم الإبلاغ عن إصابات نتيجة للحادث.

وتسبب الفيديو في إثارة ضجة كبيرة على وسائل التواصل الاجتماعي حيث عبر الكثيرون عن قلقهم إزاء التصادم، وشركة الطيران أكدت أنها تحقق في الحادث.

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