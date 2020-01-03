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أخبار البلد

الاعلى للإعلام يستقر على صيغة نموذج تصريح لمشاركة الأطفال في الأعمال الإعلامية

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:40 ص
مكرم محمد أحمد
مكرم محمد أحمد
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عبدالوكيل ابوالقاسم
انتهى المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بالتعاون مع المجلس القومى للطفولة والأمومة وبدعم من منظمة اليونيسف (مصر)، من الاتفاق على إعداد صيغة نموذج تصريح لمشاركة الأطفال القصر فى العمل الإعلامى والتى تشترط موافقة ولى الأمر عليها وتضم مدونة السلوك الخاصة بالطفل فى مختلف وسائل الإعلام 

ويحتوى نموذج تصريح إقرار من ولى أمر الطفل بأن المؤسسة الإعلامية قد أوضحت بشكل كامل طبيعة مشاركة طفله فى هذا العمل وأنه يتفهم الغرض منه و أنه قرأ أسئلة المقابلة أو البرنامج النصي أو السياق الذى سيشارك فيه طفله و أنه تأكد من أن مساهمة طفله لا تحتوى على أي شيء غير مناسب من شأنه أن يشكل خطرا على سلامته بشكل عام أو يضر به أو بسمعته أو ينتهك حقوقه .

وأكد نموذج تصريح الطفل أنه يوافق على أن تشمل مشاركة طفله فى العمل على تصويره أو التسجيل له والتقاط صور فوتوغرافية له وفقا للشروط المتفق عليها وأنه يوافق على أن تستخدم أى لقطات أو تسجيلات أو مقاطع فيديو ناتجة عن ذلك بشكل عام بما فى ذلك وعلى سبيل المثال لا الحصر أو مواد التسويق والدعاية الخاصة بالعمل فى جميع الوسائط بما فى ذلك المنصات الإلكترونية عبر الإنترنت.

ويستخدم هذا النموذج عند مشاركة الطفل فى أى عمل إعلامى بما فى ذلك البرامج التلفزيونية والمقابلات الصحفية و الإنتاج الفنى والإعلانات وأى أنشطة إعلامية .

وكان قد أصدر المجلس بالتعاون مع المجلس القومي للطفولة والأمومة ومركز كمال أدهم بالجامعة الأمريكية وبدعم من منظمة اليونيسيف "مصر"، مدونة السلوك الخاصة بالطفل والأسرة في الإعلام.

وأولت المدونة اهتمامًا كبيرًا بحقوق الطفل مع التركيز على ذوي الاحتياجات الخاصة" أصحاب الهمم" وكيفية تعامل الإعلام معهم واللغة التي ينبغي استخدامها معهم.

وتعمل الوثيقة على أن يكون ذوو الاحتياجات الخاصة مشاركين في العملية الإعلامية فيما يخصهم.

وأتت المدونة تفعيلًا لمبادئ الاتفاقيات والمواثيق الدولية لحقوق الطفل، وتفعيلًا لما نادى به الرئيس عبدالفتاح السيسي بضرورة حماية الطفل المصري بصفة عامة وذوي القدرات الخاصة "أصحاب الهمم" بصفة خاصة.

وجاء فى الوثيقة أنه تتخطى الواجبات المنوطة بوسائل الإعلام إلى ما هو أبعد من تغطية الأحداث الجارية، لما لها من تأثير على تشكيل الوعى والحفاظ على الهوية الثقافية الأصيلة وتعزيز التحول الاجتماعى الإيجابى، وأنه انطلاقا من الالتزام الذى أخذته الحكومة المصرية على عاتقها بتبنى استراتيجية التنمية المستدامة وتحقيقا لرؤية مصر 2030 والتى تحمل فى مضمونها الالتزام ب"عالم يستثمر فى الأطفال، عالم يعيش فيه كل طفل بمأمن من العنف والاستغلال " .

وتمت صياغة هذه المدونة لتطوير وتنشيط دور الإعلام المصرى فى رفع الوعى بحقوق الأطفال فى حرية التعبير والتغطية الكافية والمنصفة والحق فى المعاملة كأفراد يتمتعون بحقوق كاملة.

وتهدف المدونة إلى تمكين الأطفال المصريين من خلال اشراكهم فى وضع المحتوى الإعلامى بالإضافة على كونهم مستقبلين له مما يكفل رفاه الأطفال ويراعى تنوع هيكل الأسرة المصرية فيساعد بدوره فى بناء المجتمع وأنه ضمانا للحريات الإعلامية وما لها من ارتباط وثيق بحرية الرأى والتعبير وبالمحتوى الإبداعى وبشكل يتماشى مع المعايير القانونية المنصوص عليها فى هذه الوثيقة.

وتتمتع هذه المدونة بطبيعة توجيهية يتم تناولها فى المنصات الإعلامية وعن طريق الصحافيين والمذيعين "المسموعة والمرئية " وعلى المستويات الرسمية والفردية.

وأوضحت المدونة أن الضوابط والمعايير المنصوص عليها فى هذه المدونة لا تهدف إلى تقويض حرية التعبير أو الابداع وبالرغم من ذلك تستمد فكرة التنظيم شرعيتها من عدد من المعايير القانونية الوطنية والدولية منها العهد الدولى الخاص بالحقوق المدنية والسياسية واتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل والدستور المصرى والقانون رقم 180 لسنة 2018 "قانون تنظيم الصحافة والإعلام والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام .
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