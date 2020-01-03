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محافظات

طقس سيئ يضرب الدقهلية .. والرياح الشديدة تمنع الصيد بالمنزلة

الجمعة 03/يناير/2020 - 04:35 م
طقس سيئ يضرب الدقهلية
طقس سيئ يضرب الدقهلية .. والرياح الشديدة تمنع الصيد بالمنزلة
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همت الحسينى
شهدت مراكز وقرى محافظة الدقهلية طقسا سيئا منذ الصباح بسبب هبوب رياح شديده وسقوط امطار .

تسببت الرياح فى سقوط لافتات لوحات معدنيه بشارع البحر وقناة السويس.

كما أغلق عدد من الباعة محالهم بسبب الطقس السيئ والبرودة الشديدة والأمطار.

وعزف صيادو بحيرة المنزلة عن الخروج للصيد بسبب تقلب الطقس وهبوب رياح شديده تعرضهم للأخطار اثناء نزولهم البحيرة.
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