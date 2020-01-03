AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

رامى مالك يشارك فى تقديم حفل جوائز جولدن جلوب

الجمعة 03/يناير/2020 - 10:29 م
رامى مالك
رامى مالك
Advertisements
محمد نبيل
يشارك النجم رامى مالك المتوج بجائزة الأوسكار فى تقديم حفل جوائز جولدن جلوب المقبل.

كانت الشركة المنتجة لسلسلة أفلام جيمس بوند قد طرحت الأفيش الخاص بالنجم رامى مالك الذى يشارك فى الجزء الجديد من فيلم no time to die.

ويجسد الممثل البريطاني دانيال كريج دور الجاسوس البريطاني جيمس بوند وظهر فى البرومو الرسمى وهو يتفادى الموت أثناء قيادته لموتوسكيل وهناك لقطة أظهرت النجم العالمي ذا الأصول المصرية رامي مالك الذي يجسد دور الشرير، في الفيلم الذى يشارك به ضمن سلسلة جيمس بوند.

ويعرض الفيلم دانييل كريج في أدائه الخامس كعميل MI6 جيمس بوند، وهو من إخراج كاري جوجي فوكوناغا، الذي شارك في كتابة السيناريو أيضا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

جيمس بوند في آخر ظهور له.. تفاصيل

برومو التريلر الأول لفيلم جيمس بوند الجديد لـ رامي مالك ودانيال كريج ..فيديو

رامى مالك فى أفيش منفرد بأحدث أفلام جيمس بوند.. شاهد

طرح أفيشات فيلم No Time To Die.. مشاركة متميزة للنجم رامى مالك فى أحدث أجزاء سلسلة جيمس بوند.. تفاصيل الفيلم المنتظر طرحه ابريل المقبل

بعد طرح أفيشاته.. تفاصيل فيلم رامي مالك الجديد بمشاركة رامي مالك

المصريان رامي مالك ورامي يوسف ينافسان في جولدن جلوب الـ77

ترشيحاتنا

بملابس كاجوال.. مي عمر بإطلالة عصرية في لندن

بعت ولاده عند قرايبه واستفرد بيها.. حبس قاتل زوجته بالخصوص لشكه في سلوكها

محمد رشاد يعلن إجهاض زوجته مي حلمي | تفاصيل

حادث فتاة المنصورة | اكتشف الحالة النفسية للمتحرش بها بعد الواقعة

جمال الغندور يكشف كواليس تراجع جهاد جريشة فى القائمة الدولية.. فيديو

بشرى سارة.. عودة المحذوفين من التموين خلال يناير

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تزوجت وليد توفيق .. رحلة جورجينا رزق من عارضة أزياء إلى ملكة جمال الكون

شاهد| رئيس الوزراء دون حراسة يتسوق فى أحد المولات

أزمات صحية ووفيات | بداية سيئة لـ 2020 على المشاهير.. إجهاض مي حلمى ورحيل نجوى قاسم