رامى مالك يشارك فى تقديم حفل جوائز جولدن جلوب

يشارك النجم رامى مالك المتوج بجائزة الأوسكار فى تقديم حفل جوائز جولدن جلوب المقبل.



كانت الشركة المنتجة لسلسلة أفلام جيمس بوند قد طرحت الأفيش الخاص بالنجم رامى مالك الذى يشارك فى الجزء الجديد من فيلم no time to die.



ويجسد الممثل البريطاني دانيال كريج دور الجاسوس البريطاني جيمس بوند وظهر فى البرومو الرسمى وهو يتفادى الموت أثناء قيادته لموتوسكيل وهناك لقطة أظهرت النجم العالمي ذا الأصول المصرية رامي مالك الذي يجسد دور الشرير، في الفيلم الذى يشارك به ضمن سلسلة جيمس بوند.



ويعرض الفيلم دانييل كريج في أدائه الخامس كعميل MI6 جيمس بوند، وهو من إخراج كاري جوجي فوكوناغا، الذي شارك في كتابة السيناريو أيضا.