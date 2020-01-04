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اقتصاد

الإسكان: تنفيذ 47 قرار سحب واسترداد لقطع أراض ومحلات مخالفة بـ6 أكتوبر

السبت 04/يناير/2020 - 11:02 ص
صدى البلد
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آمنة عبد العظيم
أكد المهندس شريف الشربيني، رئيس جهاز تنمية مدينة ٦ أكتوبر، أنه تم تنفيذ 47 قرار سحب واسترداد لقطع أراضٍ ومحال تجارية لعدم تحقق الغرض من التخصيص ومخالفة شروط التراخيص بالمدينة، وذلك بالتعاون مع شرطة التعمير والمرافق والإدارات المختصة بجهاز المدينة.

وأوضح المهندس شريف الشربيني، أن قرارات السحب تضمنت 37 قرارا لقطع أراضٍ منها على سبيل المثال لا الحصر، قطعة الأرض رقم ٥٠9 بالحي الثاني بالمجاورة الثانية، والقطع أرقام (4 – 7 – 132 - 152)، بالمنطقة السياحية السادسة، والقطعة رقم ٣٤٣ بالمنطقة السياحية الرابعة والقطعتين أرقام (٢١٨ – ٢٧٠) بالمنطقة السياحية الأولى، وجارٍ حصر جميع قطع الأراضي المخالفة لشروط التخصيص بالمدينة، تمهيدًا لاتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

كما شملت تنفيذ 10 قرارات سحب واسترداد لمحال مخالفة لشروط التراخيص بالمدينة. وأضاف رئيس الجهاز أنه سيتم تنفيذ قرارات سحب للوحدات السكنية المخالفة للنشاط المخصص، لعودة الشيء إلى أصله وإزالة المخالفة، مؤكدا أنه لا تهاون في استرداد حق الدولة وتطبيق القانون واللائحة العقارية للهيئة، من أجل الحفاظ على الطابع العمراني المتميز للمدن الجديدة وتحقيق التنمية العمرانية.
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