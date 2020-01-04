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محافظات

لمتابعة منظومة إدارة المعلومات | محافظ بورسعيد يلتقي رئيس قطاع الحسابات بوزارة المالية

السبت 04/يناير/2020 - 03:06 م
صدى البلد
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كتب محمد الغزاوى
التقي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، وذلك لمتابعة تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية والحكومية.

وطالب المحافظ خلال اللقاء ، بالاستمرار في تأهيل وتدريب العاملين في الإدارات المالية المختلفة، من خلال ورش عمل ودورات تدريبية، لرفع كفاءتهم والارتقاء بمنظومة إدارة المعلومات المالية والحكومية بالمحافظة.

وأكد محافظ بورسعيد أنه حريص على تدريب وتأهيل كافة العاملين بالقطاع الحكومي، بالتزامن مع الطفرة الاقتصادية غير المسبوقة التي تشهدها بورسعيد كقاطرة للتنمية في مصر، الأمر الذي يستوجب تطوير كافة الخدمات الحكومية وتأهيل الموظفين وتدريبهم على أحدث نظم الإدارة والتكنولوجيا الحديثة.
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