لمتابعة منظومة إدارة المعلومات | محافظ بورسعيد يلتقي رئيس قطاع الحسابات بوزارة المالية

التقي اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، عماد عواد، رئيس قطاع الحسابات والمديريات المالية بوزارة المالية، وذلك لمتابعة تطبيق منظومة إدارة المعلومات المالية والحكومية.





وطالب المحافظ خلال اللقاء ، بالاستمرار في تأهيل وتدريب العاملين في الإدارات المالية المختلفة، من خلال ورش عمل ودورات تدريبية، لرفع كفاءتهم والارتقاء بمنظومة إدارة المعلومات المالية والحكومية بالمحافظة.



