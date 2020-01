بهذه الطريقة ستمنع أيفون من تعقب موقعك

تتميز هواتف أيفون بأنها لديها القدرة على تحديد موقعك بدقة بسبب امتلاكها طرق تكنولوجيا عديدة ومتنوعة، وتستطيع هواتف أيفون باستخدام المعلومات الخاصة بموقعك عن طريق، كما أن التطبيقات التى تقوم بتحميلها على هاتفك تستطيع الدخول واستخدام أيضا هذه المواقع.



ويعد من المهم للغاية أن تتوخى الحذر بشأن التطبيقات التى تقوم بتنزيلها لأنها إذا لم تكن تطبيقات موثوق منها فإنها ستقوم باستخدام المعلومات الخاصة بموقعك.



وأصبحت هواتف أيفون وأنظمة iOS لديها القدرة الآن على السماح للمستخدمين بتحديد الشروط والقواعد التى بموجبها تستطيع هذه التطبيقات استخدام معلومات الموقع الخاصة بالمستخدمين.



وإذا أردت أن تعرف بنفسك كيف يتعقبك أيفون في كل خطوة اذهب إلى قائمة الضبط Settings ومنها إلى الخصوصية Privacy ثم خدمات الموقع Location Services ثم خدمات النظام System Services وبعد ذلك إلى المواقع الملحوظة أو Significant Locations، وبإمكانك النظر إلى طرق مساراتك.



وذكر موقع ZDNet خطوة بسيطة بإمكانها غلق معلومات الموقع كما أنها ستقوم أيضا بمنع كل التطبيقات التى تقوم بتحميلها من الدخول إلى أو استخدام هذه المعلومات.

ويمكنك الدخول على قائمة الضبط Settings ومنها إلى Privacy الخصوصية ثم إلى خدمات المواقع Locations Services.

وستظهر لك أربع اختيارات

- Never أبدا

- Ask Next Time اسأل المرة القادمة

- While Using the App الدخول إلى المعلومات أثناء استخدام التطبيق

- Always دائما

وسيكون عليك اختيارNever ( أبدا )، ولكن عليك تذكر أن ليست كل التطبيقات ستمنحك هذه الخيارات، وإذا كنت من الأشخاص الذين يقلقون بشكل كبير من استخدام معلوماتهم أثناء تنقلهم فعليك غلق هاتفك هذه هى أكثر الطرق أمانا.