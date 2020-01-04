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مرأة

الشيكولاتة والبيض أبرزها.. الأطعمة الممنوع منها مرضي الحساسية والصدر .. فيديو

السبت 04/يناير/2020 - 08:08 م
صدى البلد
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ريهام قدري
يعاني الكثير من امراض الحساسية والصدر والالتهاب الرئوي ، وأكثر مايهم المريض هو الاطعمة التي يمكن ان يتناولها خلال العلاج والممنوع منها ، قدم الدكتور ايمن سالم أستاذ ورئيس قسم الصدر بقصر العيني جامعة القاهرة الاطعمة الممنوع منها مرضي الحساسية والصدر. 

ويقول الدكتور ايمن الاطعمة الممنوع منها مريض الحساسية متعلقة بحالته الشخصية ونسأل المريض عن الاطعمة التي يتحسس منها ويظهر من خلالها طفح علي الجلد او الانف او الصدر او يحدث بعدها ضيق النفس.

وقدم الدكتور ايمن امثلة للاطعمة التي تسبب حساسية للجسم وهي : الاسماك والشيكولاته والبيض والفراولة والموز والمانجو واحيانا تكون المقرمشات التي تناولها الاشخاص تكون سبب في تحسس الجلد لبعض المرضي .

و أكد الدكتور ايمن ان الاطعمة التي تسبب حساسية تكون لها رد فعل علي الجسم وتظهر علي شكل طفح علي الجلد وحكة وكحة وتظهر الاعراض بعد ساعات من الاكل مباشرة. 

اما عن مريض الالتهاب الرئوي فلابد ان يكون غذائه خفيف وسهل الهضم والبعد عن الاطعمة الدسمة والدهون لأنه يؤثر علي عملية الهضم ومن افضل الاطعمة التي يمكن ان يتناولها مريض الالتهاب الرئوي هي الشوربة والاغذية المتماسكة وليست الصلبة كالاطعمة المسلوقة مع تناول الكثير من السوائل. 
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