أحمد شاكر عن 30 يونيو: كنا على وشك حرب أهلية.. ومصر مازالت تتعرض لمؤامرات|خاص

يحتفل الشعب المصري اليوم بذكرى ثورة 30 يونيو المجيدة ، والتى خرج فيها العديد ليهتفوا حفاظًا على وطنهم الحبيب ، وكان نجوم مصر على رأس القائمة ، حيث حرصوا على التواجد من منبع الثورة عند وزارة الثقافة ثم انتقلوا لميدان التحرير وهتفوا بكل شجاعة وبالفعل نجحوا فى وضع نهاية حكم جماعة الإخوان الإرهابية.

وعبر الفنان أحمد شاكر عن امتنانه لهذا الحدث العظيم ، وقال لـ “صدي البلد”، إن هذا اليوم يعتبر بمثابة حدث كبير ومهم للشعب المصري لأن الشعب كان على وشك الدخول فى حرب أهلية، ولكن استطاع سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى أن يتخذ هذا القرار الشجاع بمشاركة الشعب المصري .

واستكمل، قائلا: “شاهدنا العديد من الدول التى خدعت وتدهور بها الحال بسبب عدم وجود قائد شجاع وقوي مثل سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى”.

أحمد شاكر: مصر مازالت تتعرض للعديد من المؤامرات

واختتم أحمد شاكر حديثه برسالة لشعب مصر ، معلقا: “عايز اقول ان المؤامرات لم تنتهي وأعداء شعب مصر بيغيروا مؤامراتهم وافكارهم لإيقاع اهل مصر، ولكن مصر ربنا حاميها وربنا يحمي شعب مصر ”.