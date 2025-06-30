باريس هيلتون: من الصعب أن تكوني امرأة ناجحة وأنت في علاقة

في لقاء إذاعي صريح، تحدّثت النجمة وسيدة الأعمال باريس هيلتون عن نصائحها في الحب والعلاقات، مشيدةً بـ”الرجال النيردز” بوصفهم الخيار الأفضل عند البحث عن شريك حقيقي.





جاء ذلك خلال استضافتها في حلقة جديدة من بودكاست The Burnouts الذي تقدّمه كل من فيبي غيتس وسوفيا كياني، حيث قالت هيلتون (44 عامًا):

“ابحثي عن شاب من بلدة صغيرة، لطيف وطيب وماعندوش كل تطبيقات المواعدة والحاجات الغريبة دي. هيكون صعب جدًا تثقي في شخص يحب الخروج دايمًا والسهر… أعتقد إن النيردز هما الأفضل”.





وسرعان ما أيدتها كل من غيتس (22 عامًا) وكياني (23 عامًا) في رأيها، مؤكدتين أن الرجال “الهادئين والأذكياء” غالبًا ما يكونون أكثر اتزانًا وجدّية.





باريس، التي أصبحت أمًا لطفلين، متزوجة من رجل الأعمال كارتر ريوم، الذي تعرفه منذ أكثر من عشرين عامًا كصديق مقرب من العائلة. بدأت علاقتهما رسميًا في 2019، وتزوّجا عام 2021. وقد صرّحت في وقت سابق لمجلة PEOPLE عن اللحظة التي جمعتهما: “أخته (هالي هاموند) عزمتنا على عيد الشكر، ومن وقتها chemistry رهيبة حصلت… وبعد أول موعد ما افترقناش ليلة وحدة من وقتها، وكل حاجة كانت مذهلة”.





هيلتون وريوم يشاركان طفليهما فينكس (عامان) ولندن (عام واحد)، ويعيشان حياة أسرية مستقرة تدعم فيها باريس توازنها بين الأمومة والعمل. وفي هذا السياق، قالت:

“بعض الرجال بيحسوا بانعدام أمان لما يكونوا مع امرأة ناجحة. بس جوزي عكس كل اللي قابلتهم قبل كده. بيخليني أحس إني مدعومة جدًا، وإن كل شيء ممكن”.





حديث هيلتون لم يكن فقط عن العلاقات، بل حمل رسائل واضحة حول أهمية الشعور بالأمان في العلاقة، والابتعاد عن العلاقات المبنية على السيطرة أو الغيرة. وبينما ترى أن الشهرة قد تجعل العلاقات أكثر تعقيدًا، فإنها تؤمن بأن الحب الحقيقي يقوم على الدعم والاحترام — حتى لو أتى من “نيرد من بلدة صغيرة”.



