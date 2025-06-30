نبيلة عبيد 30 يونيو: كانت صرخة وطن.. رجعتلنا الأمان والكرامة

احتفلت الفنانة نبيلة عبيد بذكرى ثورة 30 يونيو، موجّهة التهنئة للشعب المصري بهذه المناسبة الوطنية، التي وصفتها بأنها من أعظم لحظات التاريخ المصري الحديث.

ونشرت نبيلة عبيد عبر حسابها الرسمي على «إنستجرام» رسالة مؤثرة قالت فيها:

"في ذكرى 30 يونيو، بكل الحب والفخر، بنحيي أعظم يوم أخرج فيه الملايين من المصريين بصوت واحد.. إرادة شعب أقوى من أي قوة، وإيد واحدة اتعلمت وتحيا مصر."

وأضافت:"30 يونيو ماكنتش بس مظاهرة، كانت صرخة وطن، وصحوة ضمير.. بداية جديدة لبلدنا، رجّعتلنا الأمان، والكرامة، ورجعت مصر لينا والمستقبل لأولادنا."

وتفاعل عدد كبير من متابعي النجمة المصرية مع رسالتها الوطنية، مؤكدين اعتزازهم بهذه المناسبة التي شكّلت نقطة تحول فارقة في تاريخ مصر المعاصر.