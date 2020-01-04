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دخلت كلية الحقوق صدفة.. مرتضى منصور يكشف عن مهنته قبل العمل فى المحاماة.. فيديو

السبت 04/يناير/2020 - 06:01 م
المستشار مرتضى منصور
المستشار مرتضى منصور
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كـريـم الـخـطـيـب
قال المستشار مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، إنه كان من أوائل دفعته عام 1974 حقوق عين شمس، مشيرا إلى أنه التحق بكلية الحقوق عن طريق الصدفة، خاصة أنه كان رئيس جمعية الصحافة بالكلية.

وأضاف «مرتضى منصور» خلال لقائه على قناة «الحدث اليوم» أنه كان لديه يريد ان يعمل في مهنة الصحافة، خاصة أنه شغل منصب رئيس تحرير إحدى المجلات المطبوعة، أنه مارس الصحافة خلال دراسته بالجامعة.

وأوضح رئيس نادي الزمالك أنه عندما تقدم في كلية الآداب قسم صحافة جامعة القاهرة لم يقبل بسبب التوزيع الجغرافي، وتحول الي أداب عين شمس قسم لغات شرقية قسم عبري وحول الي كلية حقوق.

وأشار إلى أنه تدرب في مؤسسة أخبار اليوم ، وأجرى العديد من الحوارات مع شخصيات عمالقة أصحاب قامة وقيمة أبرزهم نجيب محفوظ وأنيس منصور ويوسف إدريس وإحسان عبد القدوس، مؤكدا أن هناك فرقا بين أبناء جيله والجيل الحالي.

ولفت إلى أن دور عادل إمام في فيلم «الافوكاتو» السبب في استقالته، قائلا «اللي عايز ينتقد ينتقد الشخصية مش المهنة» ، منوها إلى أنه ألف كتابا عن القانون وهو اكبر موسوعة جنائية في تاريخ مصر في سن الـ 24 عاما.
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