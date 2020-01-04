أساءت لـ بنات المنصورة .. كيف أنهى الأمن استفزاز لوحة سيارة طالب بالدقهلية.. صور

بـ سيارة فضية ماركة سكودا، كان الشاب يجوب شوارع المنصورة غير عابئ بالقوانين أو تعليمات المرور، مستخدما عبارة مستفزة كتبها على لوحة سيارته بدلا من الأرقام التعريفية لـ اللوحة.



الشاب الذي ما زال في مراحل الدراسة يتنقل بين شوارع مدينة المنصورة، بينما لم ترقبه أعين رجال المرور، لكن سوء حظه أوقعه تحت أنظار عدسات المواطنين الذين التقطوا صورا لسيارته بهواتفهم رافضين تصرف الشاب.



الصور انتشرت على صفحات التواصل الاجتماعي بالمنصورة وتناقلها المواطنون بمناشدات للأمن لتعقب الطالب واعتبروا فعلته إهانة غير مقبولة للقوانين، ولفتيات مدينة المنصورة.



مباحث المرور بالدقهلية تجاوبت مع المناشدات على مواقع التواصل الاجتماعي وتمكنت من من ضبط صاحب السيارة الذي وضع عبارة مسيئة على اللوحة المعدنية.



اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطارا من اللواء سيد سلطان، مدير مباحث الدقهلية، بتداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لسيارة بدون لوحات معدنية وتحمل بدلا منها عبارة خادشة للحياء «غير متاح عشان البنات ترتاح» وتسير في شوارع المنصورة.



بالفحص تبين أن لوحات السيارة الأصلية تحمل أرقام د ح ر 1756 ومسجلة باسم محمد. س. إ، طالب، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم ١ جنح مرور الدقهلية لسنة 2020، وتم حجز السيارة لحين العرض على النيابة.



‎وفي بيان لها، أعلنت إدارة المرور، أنها تسعى جاهدة لتحقيق السيولة المرورية وضبط المخالفين، وأن الدور المجتمعي يلعب دورًا بارزًا في التصدي للمخالفين، مطالبة المواطنين بضرورة الإبلاغ الفوري عن أي مخالفات.