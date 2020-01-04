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رياضة

لأول مرة.. جمال حمزة يكشف سبب رحيله عن الزمالك .. فيديو

السبت 04/يناير/2020 - 11:44 م
جمال حمزة
جمال حمزة
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حسام الحارتي
كشف جمال حمزة نجم الزمالك السابق أسباب رحيله عن القلعة البيضاء قائلا :" رحيلي عن نادي الزمالك بسبب هجوم الجماهير وتحميلي أي خطأ وقتها".

وأضاف خلال لقائه بفضائية :" تايم سبورت "، أن كافة الأخطاء التي كانت تحدث داخل نادي الزمالك كان يتحملها من قبل جمهور القلعة البيضاء.

وتابع جمال حمزة:" الجماهير كانت بتشتمني وتحملني أخطاء الفريق "، معربا عن حزنه الشديد تجاه ما فعلته جماهير القلعة البيضاء.

وأكد جمال حمزة أن رحيله عن نادي الزمالك جاء عقب تكرار مهاجمة جماهير نادي الزمالك له في كافة المباريات معلقا :" أصعب حاجة هجوم الجماهير على اللاعب".
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