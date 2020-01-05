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منوعات

الناشطة البيئية جريتا تونبرج تتعهد بمواصلة حملتها وزيارة اليابان هذا العام

الأحد 05/يناير/2020 - 09:44 ص
صدى البلد
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أ ش أ
تعهدت ناشطة حماية البيئة السويدية المراهقة جريتا تونبرج بمواصلة حملتها خلال العام الحالي (2020) لاتخاذ إجراءات للحد من التغير المناخي، مشيرة إلى أن زيارة اليابان تعد من أهم أولوياتها.

وقالت تونبرج - في حديث مع وسائل إعلام يابانية خلال مظاهرة لطلبة المدارس في مسقط رأسها العاصمة السويدية (ستوكهولم) - إنها مازالت مصممة على أن يكون لها تأثير وتغيير الأسلوب الحالي في التعامل مع أزمة المناخ ونشر الوعي ووضع ضغوط على الأشخاص أصحاب القرار.

وأضافت الناشطة - البالغة من العمر 17 عاما - "العلم يتنبأ بأن تمضي الأمور نحو الأسوأ مع مرور الوقت لو لم نفعل شيئا؛ لذلك نحاول أن نتأكد من أننا نبذل قصارى جهد ممكن لمنع حدوث أسوأ العواقب".

ويربط العلماء بين ارتفاع درجة حرارة العالم وحدوث المزيد من الفيضانات وموجات الجفاف بجانب ذوبان الجبال الجليدية وارتفاع منسوب مياه البحار وغيرها من الآثار الخطيرة على حياة البشر في أنحاء العالم.

وكانت تونبرج قد فجرت حركة شباب عالمية حين بدأت اضرابتها المدرسية من أجل المناخ في عام 2018 من خلال عمليات احتجاجية لطلبة المدارس أيام الجمعة خارج مقر برلمان السويد في محاولة لجذب الانتباه لمشكلات البيئة .
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