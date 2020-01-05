بعد أنباء هروبه.. فرجاني ساسي يعلق على فوز الزمالك على طنطا ..شاهد

علق التونسي فرجاني ساسي لاعب نادي الزمالك على فوز فريقه على فريق طنطا بثلاثية مقابل هدفين في إطار مواجهات بطولة الدوري المصري الممتاز.



ونشر فرجاني ساسي صورة لاحتفال لاعبي نادي الزمالك عبر خاصية "story" بحسابه على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام واضعا شعار الزمالك وبجواره مجموعة من القلوب لينفي بذلك أنباء هروبه عن الزمالك.



وتداول عدد من المواقع أنباء تفيد بهروب نجم الزمالك فرجاني ساسي للانضمام الي فريق أهلي جدة السعودي بعد متابعته للحساب الرسمي للفريق وهو ما أثار جدلا كبيرا بين جماهير القلعة البيضاء.



وفاز الزمالك بـ 3 أهداف علي فريق طنطا مقابل هدفين مساء اليوم الأحد في اطار مباريات بطولة الدوري المصري الممتاز