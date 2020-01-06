مدرب نادي مصر يكشف سبب الخسارة من الأهلي

قال عبد الناصر محمد، مدرب إف سي مصر، أمس الأحد، إن خبرة لاعبي الأهلي، قادتهم للفوز على فريقه (3-1)، في الجولة الـ12 بالدوري المصري الممتاز.



وقال مدرب إف سي مصر، عقب اللقاء: "كان لدى لاعبينا رهبة قبل المباراة، بسبب اسم الأهلي الكبير.. حاولت إزالة هذه الرهبة، وتحدثت معهم من أجل تقديم عرض قوي".



وأضاف: "فقدنا الكرة كثيرا في الشوط الأول، كما أن رش أرضية الملعب بالمياه، تسبب في تزحلق اللاعبين.. لكن أعتقد أننا كنا نستحق ركلة جزاء، لو احتسبت لغيرت كثيرا من سيناريو المباراة".



وأكد عبد الناصر محمد: "حصلنا على ثقة كبيرة في الشوط الثاني، بعد تسجيل هدفنا الأول، واستطعنا العودة للمباراة.. مستوانا يتطور بشكل كبير من مواجهة إلى أخرى".



وأتم بقوله: "الأهلي أفضل فريق في مصر، لا يوجد ناد آخر حاليا في نفس المستوى.. خامة وشخصية الأهلي مميزة للغاية".