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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا وسيارات

أخبار السيارات.. إرشادات مهمة لتغيير زيت المحرك وأسعار ميتسوبيشي ميراج 2024

أخبار السيارات
أخبار السيارات

نشر موقع "صدى البلد" مجموعة متنوعة من أخبار السيارات خلال الساعات الماضية، بجانب تقارير جديدة عن أسعار ومواصفات السيارات بالسوق المصري، وأخرى عالمية، نستعرض أبرزها فيما يلي:

تغيير زيت المحرك باستمرار هو الطريقة الأكثر فعالية لإطالة عمر المحرك ، حيث يعمل زيت المحرك علي لتليين الأجزاء الداخلة للمحرك، وتقليل التآكل والاحتكاك والحرارة، وبالتالي يحتاج زيت المحرك لمتابعة دورية للتأكد من مستواه وحالته.

أعلنت شركة مرسيدس الألمانية عن طرازها الجديد مرسيدس AMG CLE53 موديل 2025 ، وتنتمي AMG CLE53 لفئة السيارات الكابروليه ، وتظهر بتصميم رياضي وعصري .

السيارات تحتوي على الكثير من الأنظمة الهامة التي لا يمكن الاستغناء عنها ، ومن ضمنها النظام الكهربائي الذى يعمل علي توصيل الكهرباء إلي كافة أجزاء السيارة للعمل ومنها المصابيح والإشارات.

يحتوي سوق السيارات المصري علي العديد من إصدارات السيارات الجديدة موديل 2024 بمختلف فئاتها سواء كانت السيدان والهاتشباك والكروس أوفر، لتلبية احتياجات المواطنين ومساعدتهم علي التنقل والذهاب الي أعمالهم بسهولة بفضل ما تمتلكه من مميزات وتكنولوجيات متطورة ، ومن ضمن تلك السيارات ميتسوبيشي ميراج موديل 2024 .

ينتشر داخل سوق السيارات المصري الكثير من طرازات السيارات الجديدة موديل 2024 وتوافر هذه الطرازات الجديدة بعد تراجع قيمة الأوفر برايس التي كان يتم وضعها علي السعر الرسمي للسيارة بسبب عدم استقرار سعر صرف الدولار، أما الآن فتوجد حالة من الانتعاش داخل سوق السيارات بفضل ما يتواجد به من سيارات تمتلك الكثير من التكنولوجيات المتطورة من ضمنها جيلي كول راي  الصينية .

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