التعليم تتابع إجراءات صرف مستحقات معلمي الحصة في المديريات

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنها تتابع بإهتمام إجراءات صرف مستحقات معلمي الحصة في المديريات المتأخرة فى الصرف

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن معظم مديريات التربية والتعليم صرفت مستحقات شهري سبتمبر وأكتوبر لمعلمي الحصة ، مشيرةً إلى أن المبالغ المالية المخصصة لشهر نوفمبر يتم تحويلها إلى المديريات التعليمية حالياً

وكانت قد حسمت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الجدل حول الشكاوي المقدمة بشأن أحقية معلمي الحصة في صرف بعد الاستعانة بهم لسد العجز للعمل بمرحلة رياض الأطفال والمواد غير أساسية ، وكذلك معلمي التعليم الفني المستعان بهم لسد العجز في بعض التخصصات خلال العام الدراسي

حيث قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني انه بمخاطبة الإدارة المركزية لشئون المعلمين ، تم الإفادة بأن هؤلاء المعلمين الذين تم الإستعانة بهم لسد العجز بالحصة سالفي الذكر لهم الأحقية في صرف مستحقاتهم المالية مقابل أداء عملهم في سد العجز الموجود في المدارس .

وكان قد وافق مجلس إدارة صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية، على اعتماد دعم إضافي لديوان عام وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى لسداد جزء من مستحقات المستعان بهم لسد العجز في هيئات التدريس على مستوى الجمهورية للعام الدراسي ٢٠٢٤/ ٢٠٢٥.