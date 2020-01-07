وليد عبد اللطيف: عملي في الزمالك ليس سبوبة.. وإشادتي بالخطيب سبب إبعادي عن القناة| فيديو

أكد وليد صلاح عبد اللطيف، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك سابقا، أن إشادته بمحمود الخطيب سبب ابعاده عن قناة الزمالك فى الفترة الحالية.



وقال وليد صلاح عبد اللطيف، خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "شعرت بالحزن لعدم وجودي ضمن فريق التحليل بقناة نادي الزمالك، طلبوا مني السيرة الذاتية والبطاقة الشخصية تمهيدا لانضمامي لهم".



وأكمل : "من الوارد أن تكون إشادتي بمحمود الخطيب سبب إبعادي عن قناة الزمالك، اعتذرت عن ذكر اسم الخطيب في قناة الزمالك لأن ذلك لا يحدث في قناة الأهلي".



وتابع: "لم أعتذر عن حديثي بأن محمود الخطيب قيمة كبيرة لأنه بالفعل كذلك.. ورئيس الزمالك أيضا قيمة كبيرة".



وأتم : "عملي في الزمالك ليس سبوبة، ولدي عملي الخاص، وشعرت بعدم التقدير لعدم وجودي في فريق التحليل بقناة الزمالك".