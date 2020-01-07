القصة الكاملة لاقتحام فيلا نانسي عجرم | الإفراج عن زوجها.. وأهل القتيل يكشفون وقائع جديدة

عاشت الفنانة نانسى عجرم ليلة من أصعب لياليها بعد اقتحام لص سورى منزلها وتهديد الأسرة بالسلاح إلى أن استطاع زوج نانسى عجرم قتله، لتتحول الجريمة من سطو ومسلح وسرقة بالإكراه إلى جريمة قتل.



ونرصد فيما يلى القصة الكاملة لـ اقتحام منزل نانسى عجرم ورد فعل زوجها وما وصلت إليه التحقيقات حتى الآن.



اقتحام المنزل

كشف فادى الهاشم زوج الفنانة نانسى عجرم عن تفاصيل واقعة اقتحام شاب سورى لمنزله وتهديده بالسلاح.



وقال فادى الهاشم خلال التحقيق معه من خلال فيديو يوضح تحركات وتهديد السارق، إن اللص تسلل إلى المنزل وحاول سرقة بعض الأشياء وحاول إيقافه.



وأضاف فادى الهاشم، عندما واجهته قام بتهديدي ورفع السلاح وحاولت إبعاده، إلا أنه أصر على ابتزازي وقمت بمنحه بعضا من المال، وكان يرغب فى سرقة المجوهرات والذهب إلا أنني رفضت.



وأوضح فادى الهاشم أن اللص قرر أن يقتحم غرفة الأطفال وفى هذه اللحظة شعرت بحالة من الجنون، وهو ما دفعنى إلى الانقضاض عليه وإطلاق الرصاص باتجاهه بعد أن هددني بقتل بناتي.



هوية اللص

أفادت مصادر مقربة من التحقيقات التى تجرى حاليا على خلفية اقتحام منزل الفنانة نانسي عجرم عن هوية السارق أو القتيل الذى تسلل داخل المنزل بهدف السرقة.



وقالت التحقيقات إن اللص الذى اقتحم منزل نانسى عجرم سورى الجنسية ويدعى محمد حسن الموسى ومن مواليد عام 1989.



انهيار نانسي عجرم

نشرت قناة MTV اللبنانية مقطعا مصورا مع الفنانة نانسي عجرم بعد تعرض منزلها للسرقة، قبل أن يقوم زوجها بقتل السارق عقب تبادل لإطلاق النار معه.



وظهرت نانسي عجرم في مقطع الفيديو في حالة انهيار، معلقة : " اشكر كل اللي اطمن عليا أنا بخير وأولادي بخير ومش قادرة أحكي".



مدير أعمالها

كشف جيجى لامار مدير أعمال الفنانة نانسى عجرم عن حالتها النفسية وإصابتها الطفيفة بعد تعرض منزلها إلى عملية سرقة وقتل السارق على يد زوجها.



وقال جيجى لامار على mtv اللبنانية إن نانسى عجرم بحالة جيدة حاليا وتحاول أن تتماسك بعد الأزمة التى تعرضت لها بسرقة منزلها وأضاف قائلا: "إنها أصيبت بجراح طفيفة وعائلتها وبناتها بخير ولم يصبهم أى ضرر.



الموقف القانونى

وكشف الناشط اللبناني جان نخول عن موقف زوج نانسي عجرم طبيب الأسنان المعروف فادي الهاشم بعد قرار التحفظ عليه بسبب قتله لسارق منزله الذي هدد بقتل بناته.



وكتب جان نخول عبر موقع التدوين الاجتماعي تويتر محامي الدكتور فادي الهاشم والفنانة ⁧‫#نانسي_عجرم‬⁩ يؤكد أن توقيف الهاشم إجراء قضائي روتيني ريثما يتم استكمال التحقيقات.



أول صور وفيديو للاقتحام

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى صورا من منزل الفنانة نانسى عجرم تكشف عن إصابتها فى قدمها، وصورة السارق الذى قام بقتله فادى الهاشم زوج المطربة الشهيرة.



ونشرت قناة MTV اللبنانية مقطعا مصورا يظهر فيه تعرض منزل الفنانة نانسي عجرم للسرقة، قبل أن يقوم زوجها بقتل السارق بعد تبادل لإطلاق النار بينهما لمنعه من سرقة منزل نانسي عجرم.



الإفراج عن زوج نانسي

وأفادت تقارير لبنانية بأنه تم الإفراج اليوم، الثلاثاء، عن فادي الهاشم، زوج المطربة نانسي عجرم، بعد احتجازه لقتل سوري تسلل لمنزله ليلا وروع أسرته.



وقررت النائب العام الاستئنافي في جبل لبنان القاضية غادة عون الإفراج عن زوج المطربة اللبنانية بعد إطلاعها على كل الملف وأفلام كاميرات المراقبة والأدلة وبعد تأكدها أن ما قام به كان دفاعا مشروعا عن النفس على أن يتابع التحقيق بالملف لدى قاضي التحقيق في جبل لبنان.



ليس لصا

بينما كشف المصور السوري تامر تركمان (على مقربة بأزمة الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الأخيرة)، أن الشاب السوري المقتول في فيلا الفنانة، ليس لصًا، ليفجر مفاجأة جديدة حول القضية المثارة.



وكتب «تركمان» عبر حسابه الرسمي على فيسبوك: «الشاب السوري محمد حسن الموسى من قرية بسقلا في ريف إدلب .. هذا الشاب الذي قاموا بقتله في فيلا الفنانة نانسي عجرم .. حيث تم الادعاء بأنه لص دخل ليسرق من الفيلا وكأنهم لا يعلمون من هو!!».



وتابع «تركمان» قائلًا: «هذا شاب يعمل في قسم الصيانة في حديقة فيلا نانسي وكانوا قد امتنعوا عن دفع مستحقاته المالية وتم حجزها من أحد العاملين هناك، مما دفعه للدخول إلى الفيلا فقاموا بقتله .. طبعا القصة سيتم لفلفتها بما أن الإعلام هو أوسخ أداة لإخفاء الجريمة .. نطالب بفتح تحقيق ومحاسبة من قتل هذا الشاب».



نفى محامى فادى الهاشم

ورد غابي جرمانوس محامي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على عائلة الشاب السوري محمد حسن الموسى، الذي وقع قتيلًا برصاص زوج الفنانة، داخل فيلتها في لبنان.



وقال غابي جرمانوس، في تصريحات لمواقع لبنانية إن الشاب السوري لم يكن يعمل لدى نانسي عجرم كما ادعت عائلته، بحسب ما قاله المحامي، الذي شدد على أنه لا توجد معرفة مسبقة بهذا الشاب.



وأكد المحامي غابي جرمانوس على عدم تورط فادي الهاشم، بأن الأخير لجأ إلى القضاء وسلّم نفسه وهو في حال دفاع مشروع، مضيفًا: «نتمنى ألا يتم استغلال القصة إعلاميًا».