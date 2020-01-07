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محافظات

أمطار غزيرة وطقس سيئ في الإسكندرية .. صور

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 04:35 م
أمطار غزيرة وطقس
أمطار غزيرة وطقس سيئ في الإسكندرية
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أحمد عبد العزيز
اجتاحت سواحل الإسكندرية اليوم الثلاثاء، موجة من الطقس السيئ والأمطار غزيرة ورياح شديدة يصاحبها انخفاض شديد في درجات الحرارة وصلت إلى حد الصقيع.

من جانبها رفعت شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، اليوم درجة الاستعداد إلى الدرجة القصوى للتعامل مع موجة الطقس السيئ وهطول الأمطار الغزيرة.

من جانبها قررت سلطات ميناء الإسكندرية، إغلاق بوغازي مينائي الإسكندرية والدخيلة أمام حركة الملاحة البحرية، لليوم الثاني على التوالي بسبب سوء الأحوال الجوية.

وشدد الربان طارق شاهين، رئيس هيئة الميناء، على رفع مركز العمليات ووحدات الحماية والإنقاذ من درجة الاستعداد، مع اليقظة والجاهزية لتلقي أي إشارات استغاثة من السفن والمعدات المتواجدة في الميناء، والتعامل الفوري معها.
أمطار غزيرة وطقس سيئ في الإسكندرية .. صور
أمطار غزيرة وطقس سيئ في الإسكندرية .. صور
أمطار غزيرة وطقس سيئ في الإسكندرية .. صور
أمطار غزيرة وطقس سيئ في الإسكندرية .. صور
أمطار غزيرة وطقس سيئ في الإسكندرية .. صور
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