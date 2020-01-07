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رياضة

رئيس الأوليمبي: لا بد من عمل لائحة موحدة لخدمة كل الأندية المصرية

الثلاثاء 07/يناير/2020 - 04:06 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي- ملك موسي
أكد طارق السيد رئيس النادي الأوليمبي أنه سيتم عمل لائحة موحدة لخدمة الكرة المصرية وخدمة كل الأندية بالدرجة: الثانية والثالثة والرابعة .. موضحا أن الغرض من وجود الاحتراف في الكرة المصرية لم يأت بثماره.

وأضاف السيد خلال اجتماع الأندية المقام حاليا بنادي الزمالك أنه لا يوجد ناد يقوم بتغطية نفقاته ونفقات الاحتراف.. كما أن اتحاد الكرة لم يوفر أي شيء للأندية .. مطالبا بأنه يجب أن يكون هناك رعاة وجماهير وعمل لائحة من أجل الكرة المصرية .

وتابع رئيس الأوليمبي بأن أندية المحافظات لن تنتظر حتى تعلن إفلاسها، حيث إن الاتجاه يسير لمحو آثار تلك الأندية لتختفي تماما رغم أنها أندية تريد خدمة الكرة المصرية.. مشيرا إلى أن الفيفا طلب لائحة منفصلة عن الدوري الممتاز لبقية الدوريات.
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