احرص على تناول هذا المشروب يوميا لعلاج السعال

يعد السعال من أكثر الأعراض المصاحبة للبرد والإنفلونزا ويمكن التخلص منه بتناول بعض الأعشاب الطبيعية والمشروبات الدافئة وفى مقدمتها الزعتر.



ذكر موقع "healthline " أن أوراق الزعتر تحتوي على مركبات تسمى الفلافونويدات تعمل على تقليل الالتهاب والشعور باسترخاء عضلات الحلق التى تسبب الشعور بألم عند وجود السعال.



الطريقة الصحيحة لاستخدام الزعتر فى علاج السعال والبرد يتناوله فى صورة شاي دافئ بدون سكر إذا أمكن وذلك من خلال وضع

باستخدام ملعقتين صغيرتين من أوراق الزعتر المكسرة و 1 كوب من الماء المغلي قم بتغطية الكوب ، ثم اتركه لمدة 10 دقائق ، ثم قم بتناوله.



ينصح بتناول هذا المشروب يوميا وبشراء الزعتر من مكان موثوق حتى نتأكد من أنه جيد ويحتفظ بجميع خصائصه والمواد الفعالة فيه حيث أن سوء التخزين يؤثر بشكل كبير فى درجة العلاج.