إيران تستدعي السفير البريطاني وتعتبر بلاده شريكا في اغتيال قاسم سليماني

استدعت وزارة الخارجية الإيرانية السفير البريطاني لدى إيران لتسليمه مذكرة احتجاج على تصريحات وزيري الخارجية والدفاع البريطانيين حول اغتيال قاسم سليماني قائد فيلق القدس التابع للحرس الثوري.



وذكر موقع "روسيا اليوم" أن إيران اعتبرت مواقف الوزيرين البريطانيين تأييدا لـ"العمل الإرهابي الأمريكي"، مضيفة أنها "غير مبررة ومرفوضة"، لافتة إلى أنها قد تعتبر بريطانيا "شريكا في هذه الجريمة" بسبب مواقفها.



وجاء في بيان الخارجية الإيرانية، أن السفير البريطاني أكد أن حكومة بلاده تعتقد أن زيادة التوتر لن يكون لصالح أي طرف، داعيا إيران إلى ضبط النفس في الظروف الحساسة التي تعيشها المنطقة في الوقت الراهن، مشيرا إلى أنه سينقل الرسالة الإيرانية إلى الحكومة البريطانية في أسرع وقت.



وكان كل من وزيري الدفاع والخارجية البريطانيين، بن والاس، ودومينيك راب، قد أعلنا تعليقا على اغتيال قائد فيلق "القدس" قاسم سليماني، أن المملكة المتحدة تدعم واشنطن.